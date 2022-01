C

hangement d’actionnariat pour le laboratoire Diœnos Rhône. Créé en 2014 avec l’intervention des laboratoires languedociens Dubernet et Natoli, les anciens laboratoires de l’interprofession des vins du Rhône (Inter Rhône) d’Orange (Vaucluse) et de Tain l’Hermitage (Drôme) étaient détenus à 35 % par l’entreprise Natoli, 35 % par la société Dubernet, 25 % par Inter Rhône et 5 % par l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). Désormais, 85 % des parts appartiennent aux labos Dubernet, 5 % à ceux Natoli, 5 % Inter Rhône et toujours 5 % à l’IFV.

Revendiquant le titre de « premiers laboratoires œnologiques indépendants d’Europe », les laboratoires Dubernet vont davantage intégrer Diœnos Rhône. Au contraire, les laboratoires Natoli s’en éloignent, alors qu’un changement d’actionnariat est en cours pour préparer une nouvelle direction.