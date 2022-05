Les crus bourgeois du Médoc fêtent la musique à Bordeaux

N

N’ayant pu se tenir à Paris en 2020 et 2021, le nouveau festival Good Wines Only est désormais prévu à La Défense Arena à l’horizon 2024 par l’Alliance des Crus Bourgeois. Pour développer ce concept de festival musical et dégustations de vins, l’union des propriétés médocaines va déployer des éditions régionales. La première aura lieu pour la fête de la musique ce mardi 21 juin à Bordeaux, au restaurant la Belle Saison, une guinguette sur la rive droite de la Garonne indique Jennifer Mathieu, la directrice de l’Alliance des Crus Bourgeois du Médoc.

Organisé avec la revue Terre de Vins (groupe Sud-Ouest), l’évènement réunira 70 à 80 châteaux participants pour des dégustations, accompagnées d’un concert du groupe bordelais Granny Smith et de DJ sets. Se déroulant pendant la Bordeaux Wine Week, cet évènement fait partie du programme de ce nouveau rendez-vous.

B2C

D’autres évènements régionaux sont prévus pour ce festival Good Wines Only avant sa première parisienne, l’Alliance des Crus Bourgeois suivant une stratégie d’accroissement de sa communication auprès des consommateurs. Si les actions B2C sont maintenues (formations dans le monde, dégustations professionnelles dans les salons ProWein et Wine Paris & Vinexpo Paris, ainsi qu’à Bordeaux pour les primeurs et les livrables), le contact avec les consommateurs doit permettre de soutenir les prescripteurs. « On est des vins accessibles, de consommation et non de spéculation » souligne Jennifer Mathieu.