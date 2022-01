Dourthe achÃ¨te le cru bourgeois exceptionnel dont il Ã©tait le fermier

C

ru bourgeois exceptionnel en appellation Saint-Estèphe, le château Le Boscq (18 hectares) vient d’être cédé par un Groupement Foncier Viticole (GFV) à la maison Dourthe (pour un montant confidentiel). Le négoce du groupe Alain Thiénot connaît bien la propriété, l’exploitant en bail depuis 26 ans, le gestionnaire en étant La Française Real Estate Managers pour le GFV.

Ayant signé des baux à long terme, Dourthe exploite en fermage deux autres propriétés constituées en GFV et gérées par La Française Real Estate Managers : le château Belgrave (grand cru classé en 1855, Haut-Médoc) et le château Grand Barrail Lamarzelle Figeac (Saint-Émilion Grand Cru). Exploitant globalement 400 hectares de vignes sur le vignoble bordelais, Dourthe possède les châteaux La Garde en Pessac-Léognan, Pey La Tour en Bordeaux Supérieur, de Ricaud en Cadillac et Loupiac, Rahoul en Graves et Reysson en cru bourgeois supérieur du Médoc.

Première ligne

Se félicitant d’investir dans un « terroir exceptionnel », Dourthe indique dans un communiqué que dans le vignoble médocain « Le Boscq est "en première ligne" et bénéficie d’un microclimat salvateur ». Poursuivant une approche agroécologique avec les certifications Terra Vitis et Haute Valeur Environnementale (HVE)*, Dourthe indique se passer sur domaine de produits phytopharmaceutiques classés Cancérigènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR), d’antibrotrytis, d’insecticides, de fertilisants chimiques, d’herbicides…

* : Toutes les propriétés de Dourthe cumulent les certifications HVE et Terra Vitis.