Nouvelle annulation pour le festival de vin et musique des Crus Bourgeois du Médoc

A

lors que la pandémie semblait être derrière la filière vin, le report du festival parisien des crus bourgeois marque le retour des inquiétudes et incertitudes. Jouant la prudence face à la recrudescence actuelle des cas de covid-19 en France, l’Alliance des Crus Bourgeois annule son festival de vin et de musique, Good Wines Only, prévus les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. Déjà annulée en 2020,

cette première édition doit se tenir dans la salle de spectacles de Paris La Défense Arena, grâce au soutien du propriétaire du stade, la famille Lorenzetti, qui possède notamment le château Lilian Ladouys (cru bourgeois exceptionnel à Saint-Estèphe).

Face à l’incertitude sanitaire, « la raison doit l’emporter sur notre enthousiasme autour de cet évènement majeur et nous vous disons à très bientôt ! » indique dans un communiqué Franck Bijon, le président des Crus Bourgeois du Médoc.

L’évènement est « reporté à une date qui sera communiquée ultérieurement » indique l’Alliance, qui envisage de tenir son évènement « lorsque les conditions sanitaires seront plus favorables ».

Village vigneron

Devant communiquer sur les modalités de remboursement, l’organisateur n’avait pas annoncé ses têtes d’affiche pour ce festival musical. Lors de l’annonce officielle de l’évènement 2021, mi-octobre, l’Alliance expliquait que « la fosse de Paris La Défense Arena prendra, pour la première fois, la forme d’un grand village vigneron au cœur de la Route des Vins du Médoc ». Ces bars à vin « seront articulés autour d’une scène musicale, appelée kiosque à musique, où des artistes variés se succèderont ». Un concept ambitieux que les crus bourgeois comptent réussir à concrétiser prochainement.