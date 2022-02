Tous les vins français battent des records de valorisation à l'export en 2021

P

our un rattrapage, c’est une sacrée récupération ! En 2021, les opérateurs français ont exporté 11,1 milliards d’euros de vins (dont 5 % d’origines étrangères) indique Adrien Boussard, référent sectoriel pour les vins et spiritueux de l’agence Business France, à l’occasion du salon Wine Paris & Vinexpo Paris. Les valeurs exportées sont ainsi en hausse de 26,7 % par rapport 2020. Mais comme cette année de pandémie covid était commercialement en berne (confinements obligent, notamment sur le premier semestre), l’analyste préfère comparer les performances 2021 à celles de 2019. Ce qui donne un net gain en valeur de +13,1 %. « Malgré des confinements partiels en 2021, les exportations de vins français performent en valeur » résume Adrien Boussard.

En volumes, le rebond est net (avec 14,6 millions hl en 2021, soit +7,9 % par rapport à 2020 et +2,4 % par rapport à 2019), mais il n’y a pas de records : les exportations reviennent à des niveaux atteints en 2012 et 2017. « Cela remet les choses en perspectives. Les volumes évoluent doucement, ils restent globalement stables sur 20 ans » analyse Adrien Boussard, qui souligne la forte valorisation des vins exportés par la France. Les prix moyens sont de 7,6 euros par litre en 2021, contre 6,40 €/litre en 2020 (+19 %) et 6,70 €/litre en 2019 (+13 %). « La valeur est montée plus vite que le volume » résume l’analyste.

Croissance à deux chiffres des AOP

Pour toutes les catégories de vins français, les expéditions augmentent plus en valeur qu’en volume. Globalement, les vins AOP surperforment* : avec 5,5 millions d’hectolitres expédiés pour 5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires (respectivement +8 et +25 % par rapport à 2020). Parmi les plus fortes croissances dans le vignoble d’appellation, on note les vins du Val de Loire (75 000 hl pour 49 millions €, +36 et +45 %), les champagnes (1,3 millions hl pour 3,5 milliards d’euros, +35 % volume et +42 % valeur), les vins de Bordeaux (1,9 million hl pour 2,3 milliards €, +9 et +30 %), ceux de Bourgogne (717 000 hl pour 1,3 milliard €, +18 et +28 %), de Vallée du Rhône 793 000 hl pour 525 millions € (+7 et +21 %) et d’Alsace 193 000 hl pour 112 millions € (+14 et +19 %). Les performances sont moins éclatantes pour les vins de Provence (452 000 hl pour 313 millions €, +1 et +5 %), du Languedoc-Roussillon (458 000 hl pour 208 millions €, +3 et +4 %), du Beaujolais (213 000 hl pour 114 millions €, -1 et +12 %) et du Sud-Ouest (116 000 hl pour 50 millions €, -2 et +11 %).

En termes de destination, les principaux pays importateurs de vins français restent inchangés. Première destination en valeur, les États-Unis repartent fortement après la levée des taxes Trump (+27 % en valeur et volume). Deuxième importateur en valeur, le Royaume-Uni affiche une tendance plus contrastée (+22 % valeur et -9 % volume), entre effet Brexit et écoulement des stocks constitués. Sixième destination, la Chine continue de restructurer son marché face aux taxes punitives imposées aux vins australiens (+12 % valeur et +9 % volume). A noter en seizième place la Corée du Sud, qui poursuit son explosion des importations de vins.

Enjeu du petit millésime 2021

Globalement, 2021 restera dans les annales comme étant une superbe année commerciale pour les vins français à l’export. Tout en restant « très particulière. Il faudra voir comment se comportent les expéditions avec les petites récoltes enregistrées en 2021 » prévient Adrien Boussard. Réponse dans un an pour savoir si ce rattrapage devient une reconquête des marchés.

* : Les vins à Indication Géographique Protégée (IGP) s’élèvent à 3,7 millions hl pour 952 millions € (+5 et +9 %), essentiellement en IGP Pays d’Oc (2,4 millions hl pour 572 millions €). Les Vins Sans Indication Géographique (VSIG) représentent 2,6 millions hl pour 516 millions € (-1 et +11 %).