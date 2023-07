L’Union des Distilleries de Méditerranée monte jusqu’en Bourgogne, Beaujolais, Champagne…

D

istillerie familiale fondée par Gabriel Passinge en 1963, la distillerie du Beaujolais est cédée par sa fille, Sylvie Mignard, 58 ans, qui présidait la société, à Philippe Terrollion, 57 ans, qui passe du statut de directeur général à celui de président, et l’Union des Distilleries de la Méditerranée (UDM, basée à Vauvert dans le Gard), groupe coopératif qui avait pris des actions en 2009 (et une première phase de rapprochement). Philippe Terrollion et UDM prennent respectivement 20 et 80 % des parts sociales de Sylvie Mignard.

Basée à Charentay (Rhône), la distillerie du Beaujolais revendique 5 000 apporteurs aujourd’hui : trois fois plus qu’en 2009 souligne l’UDM, appuyant ce développement sur ses services (la collecte à coût zéro) et ses rachats (la distillerie Champion Labet en 2012 à Savigny-lès-Beaune et la clientèle de Bourgogne Alcools à Mâcon qui a cessé son activité en 2015). Ce rapprochement permet à la distillerie du Beaujolais de bénéficier des outils de l’UDM (comme les atelier de séchage pour les pépins de raisin ou l’accès à d’autres usines quand l’afflux est trop fort à cause d’une vendange trop généreuse) et à l’UDM d’accéder à de nouveaux sous-produits (comme le marc de Champagne, riches en polyphénols).

Extension géographique

Les plateformes de proximité de la distillerie du Beaujolais permettent une collecte et un stockage de sous-produits au-delà du Beaujolais, avec des activités en Côte d’Or, dans l’Yonne, dans la Loire, l’Allier, l’Ardèche, l’Aube… L’UDM est « désormais présente au travers de sa filiale de la Distillerie du Beaujolais dans la collecte de bassins viticoles prestigieux dans le Beaujolais, en Bourgogne et en Champagne » précise un communiqué. S’appuyant sur 5 sites de production des Pyrénées-Orientales à l’Aube, l’UDM s’étend en Bourgogne et Champagne, renforçant son « positionnement de leader français dans la valorisation des co-produits de la vigne et accéder à une matière première de qualité pour le développement de ses marchés de productions technologiques (anthocyanes et polyphénols) » indique le groupe coopératif, actuellement mobilisé pour l’absorption des volumes de vin bénéficiant de la distillation de crise.

L'UDM est ancrée dans les vignobles du Languedoc-Roussillon et de la Vallée du Rhône.