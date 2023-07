Toutes les levures et bactÃ©ries oenologiques du marchÃ© Ã  disposition dans cet index

T

oute l’offre du marché en quelques clics. Vitisphere et La Vigne viennent de mettre à jour avec l'aide des fabricants l’index des produits œnologiques qui recense toutes les levures et les bactéries disponibles pour vos vinifications 2023. Vous y découvrirez notamment 10 nouvelles levures : Ruby qui révèle les thiols des vins rouges ; Lalvin Blizz et Nevea deux Lachancea thermotolerans acidifient les vins ; L.A. Spumante, Fermol Perle, SafŒno SPK 05 pour soutenir la prise de mousse ; Lalvin Rebond pour une reprise de FA ; Zymaflore Klima pour réduire les degrés et préserver l’acidité ; Zymaflore Klima pour booster les arômes des rosés et Zymaflore Klima pour obtenir des rouges fruités et ronds. Et bien sûr redécouvrir les références historiques.

Un moteur de recherche unique

L’originalité de cette base est qu’elle est dotée d’un moteur de recherche unique. Vous cherchez une levure non-saccharomyces de bioprotection pour vos raisins rouges à utiliser sans réhydratation ? Ou bien une levure qui révèle les thiols et qui peut être utilisée en bio ? Ou encore une levure acidifiante aux besoins en azote faibles ? C’est possible en cochant toutes les options que vous souhaitez dans le moteur de recherche situé dans la colonne de gauche des levures et des bactéries. Bonne visite