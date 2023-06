Cognac étudie un vignoble sans phytos chimiques, en bio mais pas que

D

otée d’un nouvel outil pour porter sa recherche et développement, l’association Imagine Cognac, la filière des eaux-de-vie charentaises vient de valider son premier programme de travail : « le développement le plus rapide possible d’alternatives aux traitements conventionnels en vue de s’émanciper des pesticides à terme » annonce Patrick Léger, président de l’association.

L’objectif de ce plan est d’« étudier l’efficacité des programmes de traitements non chimiques, avec des outils pour optimiser leurs positionnements et leurs contrôles » explique Anthony Brun, le président de l’Union Générale des Viticulteurs pour l’AOC Cognac (UGVC), qui vient d’être réélu pour un deuxième mandat. Si des programmes bio et biodynamie seront étudiés, le bouilleur de cru précise qu’une viticulture sans phytos chimiques n’est pas forcément limitée au bio, « il existe des biostimulants et biocontrôles qui ne sont pas homologués en bio. Notre étude sera plus large. L’objectif est de développer des outils spécifiques, adaptés à l’ugni blanc. »

Variétés résistantes

Pour accélérer la transition environnementale, Cognac mise sur les résultats de ses 20 ans de travaux sur les cépages résistants. Avec l’inscription de trois variétés à fin d’adaptation dans son cahier des charges AOC, Cognac doit valider concrètement leur adaptation aux terroirs charentais pour produire des cognacs résistants au mildiou résume Anthony Bun, soulignant l’importance de diminuer les intrants phytosanitaires : « les cépages sont certainement la solution plus efficace. On espère apporter des réponses à tout le monde : viticulteurs et riverains. »

Bénéficiant d’un budget spécifique, issu de cotisations dédiées, l’association Imagine Cognac a pour priorité de contribuer à la « préservation de l’eau, préservation des sols, préservation de l’air, économies d’énergies, protection des personnes, préservation de la biodiversité, préservation des paysages… » liste le Bureau National Interprofessionnel du Cognac.

Rendez-vous technique

Ces sujets seront évoqués ce jeudi 29 juin lors des premiers "Rendez-vous de l'Innovation Durable Cognac" organisés avec le cluster régional Inno'vin (16 à 18 heures au Centre des Congrès de Haute Saintonge, à Jonzac). Intitulée « comment produire durablement sans produits phytosanitaires de synthèse ? », cette conférence technique précèdera la remise des premiers Trophées Vignoble Engagé de Cognac menée par Terre de Vins pour le BNIC.