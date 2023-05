6 phytos en moins pour lutter contre le black-rot, l’oïdium, et le brenner de la vigne

Momout

Le 03 mai 2023 à 13:39:39

Bientôt la France sera une friche et on achètera les produits agricoles beaucoup plus traités à des pays bien moins vertueux Il faut que écoles et bobos cultivent 1 pommier 1 vigne 1 melon on verra le résultat