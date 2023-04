Le nouveau centre du vin rosé avance à pas de tortue

S

erait-ce l’arlésienne du vignoble provençal ? En projet depuis 2019, le déménagement du Centre du Rosé* et de la Chambre d’Agriculture du Var de leur bastide de Vidauban va encore voir sa réalisation repoussée. Alors que le permis de construire devait être déposé fin 2023 pour que les travaux s’achèvent sur une mise en route du site aux vendanges 2025, tout le calendrier devrait attendre au moins six mois supplémentaires pour répondre à des enjeux de biodiversité : des espèces de tortues protégées peuplent le futur terrain, demandant la mise en place de mesures compensation environnementales. Ces dernières ne remettent pas en cause le projet, mais décalent sa réalisation.

Alors que le concours de projets architectural s’achève, le projet avance avec l’acquisition d’un terrain à Vidauban (la commune ayant modifié son Plan Local d’Urbanisme, PLU, pour avoir un Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées, STECAL) et des engagements de subventions pour couvrir le budget de 7 millions € HT (de la région, du département, de l’Etat et de la filière vin) et la création d’un vignoble expérimental de 5 000 m² (avec collection de cépages et parcelles innovantes).

Montée en puissance

« Ce sera notre cour de récréation » résume Gilles Masson, le directeur du Centré du Rosé, qui pointe que « la volonté d’amélioration et de montée en puissance de l’outil pour coller aux nouveaux enjeux, apporter des réponses et solutions techniques au vignoble provençal en particulier, comme fer de lance du rosé, tout en se réservant la possibilité de faire progresser d’autres régions qui s’intéressent sérieusement aux rosés ». Aujourd’hui, le Centre du Rosé conduit 15 projets de recherche, mène 250 vinifications expérimentales par an avec un budget consolidé de 900 000 €/an et emploie 11 salariés (équipe mixte avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin, IFV).

* : Les membres fondateurs du Centre du Rosé sont la Chambre d’Agriculture du Var, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV), le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) et des syndicats viticoles (des AOP Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence, Coteaux d’Aix en Provence, Bandol, Cassis, Bellet, Palette, Les Baux de Provence, ainsi que des Vignerons du Var)