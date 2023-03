Le salon ProWein n’atteint pas son objectif de 50 000 visiteurs

D

u 19 au 21 mars 2023, les 6 000 exposants du salon ProWein viennent d’accueillir 49 000 visiteurs professionnels issus de 141 pays. Soit des augmentations de 5 % des stands et de 29 % de l’affluence par rapport à la particulière édition 2022 (5 700 exposants pour 32 000 visiteurs en mai). Malgré ces croissances, l’évènement allemand n’arrive pas à atteindre son objectif affiché de 50 000 visiteurs, ni à retrouver les chiffres d’avant-covid (6 900 exposants pour 61 500 visiteurs en 2019, soit +15 et +25 % par rapport à 2023).

Souhaitant amorcer une sortie du cycle covid, entre deux années blanches (en 2020 et 2021) et un report (de mars à mai 2022), le salon de Düsseldorf n’a pas été aidé par une grève surprise des transports publics (bus et tramway). Touchant les deux derniers jours de ProWein, lundi et mardi, le mouvement social a pesé sur la fluidité des allées et venues malgré la présence massive de navettes de l’organisation et de taxis.

Dans le communiqué de presse faisant le bilan de l’édition 2023, l’organisation de ProWein revendique le titre « indisputable d’évènement clé de la filière cette année encore ». S’étant tenu du 13 au 15 février dernier, le salon challenger Wine Paris & Vinexpo Paris accueillait 36 334 visiteurs pour 3 387 exposants (+41 et +18 %). La prochaine édition du salon ProWein se tiendra du dimanche 10 au mardi 12 mars. Moins d’un mois après Wine Paris (lundi 12-mercredi 14 février). De quoi alimenter pour les exposants français les interrogations sur la complémentarité ou la redondance entre les deux évènements.

Le salon ProWein est fini, désormais s’ouvre la série des déclinaisons ProWine dans le monde : Tokyo Singapour (25-28 avril 2023), Hong Kong (10-12 mai 2023), Sao Paulo (3-5 octobre 2023), Mumbai (24-25 novembre 2023), Tokyo (10-12 avril 2024).