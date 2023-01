Le salon Prowein retrouve ses couleurs d’avant Covid

P

rowein tourne la page du Covid. « Nous avons retrouvé le nombre d’exposants et la surface d’exposition de 2019. Nous ne subissons plus les effets de la pandémie », assure Michael Degen directeur exécutif de Messe Düsseldorf, l’organisateur de Prowein, lors d’une conférence de presse à Paris ce 18 janvier.

6000 exposants du monde entier

Du 19 au 23 mars, le salon allemand accueillera plus de 6000 exposants d’une soixantaine de pays. A nouveau, il occupera tous les halls du parc des expositions de Düsseldorf, ce qui n’était pas depuis 2019. Comme d’habitude, l’Italie sera le pays le plus représenté avec 1400 exposants, suivie de la France avec 1100 producteurs et négociants. Viendront ensuite le Nouveau monde, l’Allemagne et l’Espagne.

Les organisateurs espèrent 50000 visiteurs contre 60000 en 2019 et 32000 l’an dernier.

« Le principal caractère de Prowein est d’être international, souligne Michael Degen. A Prowein un acheteur canadien rencontre les viticulteurs australiens et c’est là qu’ils font affaire. »

Champagne, bio et zéro

Au chapitre des animations, le salon confirme la création du espace dénommé World of Zero, installé dans le hall 1, qui sera consacré aux producteurs de vins et spiritueux sans alcool et où les visiteurs trouveront une zone de dégustation de ces produits. « Les boissons sans alcool sont une tendance de plus en plus marquée en Allemagne », justifie Michael Degen.

Le champagne lounge et l’espace bio et organique sont reconduits.

Business France, pour sa part, annonce avoir commercialisé la moitié des stands des exposants français pour un tiers de la surface occupée par la France.