Le salon ProWein mise sur les vins sans alcools

lors que le salon Wine Paris & Vinexpo Paris se positionne sur la crème de la sommellerie mondiale et de la gastronomie française pour son édition 2023, le salon ProWein mise sur la dernière tendance : les vins sans alcools. Y dédiant son hall 1, l’évènement commercial de Düsseldorf lance son environnement "World of Zero" pour accueillir l’offre « sans alcool jusqu’à présent répartie sur les stands des producteurs ou importateurs et exportateurs correspondants à travers tous les halls du salon » explique l’organisateur, Messe Düsseldorf.

Indiquant « s’emparer de cette tendance et lui offrir une tribune de manière proactive », le salon ajoute, via son directeur général, Michael Degen, que « les exposants pourront ainsi accéder plus facilement à de nouveaux clients pour leur nouveau produit, et les visiteurs pourront à leur tour trouver plus rapidement ce nouveau groupe de produits ». L’organisation ajoute dans un communiqué que les moteurs des vins désalcoolisés et des vins sans alcool sont « une prise de conscience accrue en matière de santé et des habitudes de consommation changées chez la génération Z (les 26-37 ans) ».

Printemps 2023

Revendiquant le titre de « plus grand et plus important salon professionnel au monde pour les vins et les spiritueux », ProWein se tiendra du 19 au 21 mars 2023.