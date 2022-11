Le chef Guy Savoy met ses trois étoiles au service du quatrième salon Wine Paris & Vinexpo Paris

L

es petits plats dans les grands. Du lundi 13 au mercredi 15 février 2023, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris attend 3 100 exposants pour 30 000 visiteurs (respectivement +20 et +30 %). Parmi eux, le chef étoilé Guy Savoy (restaurant éponyme à Paris), qui est le premier parrain de l’évènement professionnel organisé par Vinexposium. Une façon d’affirmer l’environnement gastronomique raffiné du salon, avec le parrainage des plats signatures de Guy Savoy, allant des huîtres en nage glacée à la soupe d'atichaut à la truffe noire, moins populaires que les jarrets de porc faisant le sel de son concurrent allemand (ProWein à Düsseldorf). Une façon également de renforcer les liens de l’évènement avec la sommellerie (la finale du concours du meilleur sommelier de France se déroulant en amont du salon).

Notant dans un communiqué la bonne santé des expéditions françaises de la filière, Guy Savoy indique avoir « la naïveté de penser, ou la fierté de penser que si nous exportons autant de vins et spiritueux à travers le monde, c’est parce que les convives étrangers ont pu goûter les vins dans les meilleures conditions à nos tables et qu’ils ont envie de renouveler l’expérience une fois rentrés chez eux. Et je crois que c’est l’une des explications du succès de ces exportations » Animant une masterclass avec son sommelier Sylvain Nicolas durant Wine Paris & Vinexpo Paris, le chef « va essayer de présenter le travail que l’on fait à deux sur les accords entre les plats et les vins, sous le regard de Philippe Faure-Brac [le président de l’Union de la Sommellerie de France] qui a su me convaincre de l’intérêt réciproque de ce parrainage de Wine Paris & Vinexpo Paris ».

French touch

Les liens gastronomiques entre le salon et la capitale seront affirmés par un partenariat avec 180 restaurants et bars à vin pendant le salon, pour un "off" prolongeant les échanges et rencontres business dans un cadre fort en french touch. Après le maintien de l’édition 2022 sur ses dates habituelles, « Wine Paris & Vinexpo Paris 2023 s’affirme comme la place de marché mondiale consacrée aux vins et spiritueux en accueillant 51 pays aux cotés de la France et répond à leurs attentes d’un repère stable » affirme Christophe Navarre, le président du conseil d'administration de Vinexposium, notant qu’« aujourd’hui, le marché des vins et spiritueux se joue sur l’échiquier planétaire. Les vignerons, domaines, caves, coopératives, maisons de négoce et marques sont, avec leurs interlocuteurs, confrontés à un monde en perpétuel mouvement. »