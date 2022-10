Vinexposium place ses pions dans la compétition des salons du vin de 2023

R

etour à la normale pour le calendrier des salons commerciaux de la filière vin en 2023. « Sur les trois premiers mois se succéderont Millésime Bio, Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo America, ProWein… Mais on ne redoute pas la concurrence, elle nous stimule » réplique Rodolphe Lameyse, le directeur général de l’organisateur Vinexposium. Ayant annoncé un agenda fourni pour les prochains mois (de la Corée du Sud à l’Inde, en passant par Québec et Bordeaux), Rodolphe Lameyse mise sur trois rendez-vous phares : Wine Paris & Vinexpo Paris (du lundi 13 au mercredi 15 février 2023 à la porte de Versailles), Vinexpo America (mercredi 8 et jeudi 9 mars à New York) et Vinexpo Asia (du mardi 23 au jeudi 25 mai 2023 au Marina Bay Sands). Remplaçant l’évènement de Hong-Kong, ce dernier évènement marque un premier retour en Asie depuis le salon Vinexpo Shanghai de 2019. « Pour le moment, les conditions ne sont pas réunies pour lancer sereinement un salon en Chine » indique Rodolphe Lameyse (ce qui vaut pour Vinexpo et World Bulk Wine Exhibition).

En attendant de retourner en Chine, Vinexposium compte renforcer sa position en Europe en accentuant la dimension internationale du salon Wine Paris & Vinexpo Paris. Visant 30 000 m² d’exposition nette pour plus de 3 100 exposants et 30 000 visiteurs, l’organisateur compte positionner son évènement parisien comme un rendez-vous incontournable. Annonçant un remplissage de 80 % de ses surfaces à quatre mois de sa quatrième édition*, Rodolphe Lameyse précise doubler les surfaces dédiées aux exposants internationaux dans le hall 5 (avec l’ouverture du rez-de-chaussée). « Les exposants internationaux vont être bien positionnés sans que cela se fasse au détriment d’autres régions françaises » pointe le directeur de Vinexposium, ajoutant que « Wine Paris & Vinexpo Paris n’est pas qu’un salon français. C’est un salon international. La bascule a commencé, elle va se poursuivre. »

Qui trop embrasse, mal étreint

En ligne de mire, la concurrence des salons professionnels qui connaît une nouvelle phase de croissance avec la réouverture des frontières. Pas de quoi inquiéter Rodolphe Lameyse, qui souligne le « retournement de portefeuille » effectué par l’organisateur : « nous étions dans une situation défavorable il y a quatre ans. Aujourd’hui, notre offre est lisible. Qui trop embrasse, mal étreint. » Pour clarifier son agenda, Vinexposium retire ainsi le salon bordelais Vinexpo Meetings dédié aux vins durables (pendant la Bordeaux Wine Week annualisée, qui maintient son symposium en marge de la fête du vin de Bordeaux) et suspend son salon américain dédié aux vins en vrac (la première édition de World Bulk Wine Exhibition USA n’ayant pas convaincu). Au final, « les clients font la différence de valeur ajoutée entre tous les salons. Il y a un choix, c’est bon pour les clients » conclut Rodolphe Lameyse, notant que pour les organisateurs « tout le monde ne gagnera pas ».

* : Le premier salon Wine Paris a eu lieu en 2019 (organisé par Adhesion Group), suivi par une édition de fusion Wine Paris & Vinexpo Paris en 2020 et un rendez-vous post-covid en 2022.