Vinexposium annonce des évènements en Corée du Sud, à Québec… et à Bordeaux

N

ouvelle année, nouveaux salons et nouvelles destinations : en 2023, les rendez-vous d’affaire de Vinexposium s’essaient à des destinations émergentes. À commencer par la Corée du Sud, marché en expansion continue pour les importations de vin en général, et de ceux français en particulier. La convention d’affaire Vinexpo Meetings se tiendra du 4 au 6 octobre 2023 pour amener à la rencontre entre acheteurs sud-coréens et exposants du monde entier. Relançant l’évènement itinérant Vinexpo Explorer (après l’Autriche en 2017, la Californie en 2018 et le Beaujolais en 2019), l’organisateur va le déployer dans la province canadienne de Québec du 17 au 20 septembre 2023. Jusque-là dédié à un vignoble, ce voyage immersif d’acheteurs auprès de producteurs sera consacré aux microdistilleries québécoises. Première en 2023, le salon Vinexpo Asia se tiendra du 23 au 25 mai 2023 à Singapour (au Marina Bay Sands).

Espérant mettre derrière lui la crise sanitaire du covid, et sa ribambelle d’annulations et de reports d’évènement, Vinexposium veut également renforcer ses salons existants : Wine Paris & Vinexpo Paris (du 13 au 15 février prochains à la Porte de Versailles), Vinexpo America et Drinks America (8 et 9 mars 2023 à New York), Vinexpo India (premier au 3 décembre 2022 à New Delhi, pendant le SIAL India) et son symposium pendant la Bordeaux Wine Week (19 et 20 juin 2023 à Bordeaux).

Portail digital

« Le groupe poursuit également l’enrichissement de son portail digital Vinexposium Connect, véritable facilitateur de business, pour engager les acteurs de la filière 365 jours par an et partout dans le monde autour de networking en ligne et de contenus exclusifs » ajoute un communiqué.