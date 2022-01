Les importations sud-coréennes de vins explosent

A

lors que de plus en plus de consommateurs sud-coréens de vin se tournent vers la consommation à domicile en cette période de pandémie, la quatrième plus grande économie d'Asie a importé des vins d’une valeur de 506,2 millions USD (soit 448 M €) entre janvier et novembre 2021. Ce chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 76 % par rapport à l'année précédente, selon les données du service coréen des douanes et des sources sectorielles. A titre de comparaison, les importations de vin en Chine ont régressé de 14 % en valeur au cours de la même période par rapport à l'année précédente.

Suite à cette croissance remarquable en valeur, les importations sud-coréennes franchissent pour la première fois la barre des 500 millions de dollars, rapporte l'agence de presse coréenne Yonhap. Ce pays, qui compte 51 millions d'habitants, s'est révélé être le marché le plus solide et le plus résilient pendant la pandémie. Ses importations de vin ont défié les attentes et ont augmenté successivement de 2019 à 2021, totalisant 259,3 millions USD en 2019 (229 M€), contre 244 millions en 2018 (216 M€). La croissance s’est poursuivie en 2020, avec un chiffre d’affaires de 332 millions USD (294 M€). Une performance qui lui vaut à nouveau le titre de marché du vin le plus attractif, talonnant de près les États-Unis, plus grand pays consommateur de vin au monde, selon Wine Intelligence.

Cocorico

La France se positionne comme le premier fournisseur de vin de la Corée du Sud, ses exportations affichant une valeur de 162,6 millions USD (144 M€), suivie des États-Unis avec 81,6 M$ (72 M€), le Chili avec 68,6 M$ (61 M€) et l'Espagne avec 37,9 M$ (33,5 M€). Le vin n’est pas l’unique produit à bénéficier de cette tendance haussière. En effet, les importations sud-coréennes de whisky ont également progressé pour atteindre un niveau record sur cinq ans, avec 154,3 M$ (136,5 M€) entre janvier et novembre 2021, soit une croissance de 37,4 % d’une année sur l’autre. La bière, en revanche, a accusé une petite baisse de 1,7 % en valeur, pour se chiffrer à 204,5 M$ (181 M€).