Vinexpo Asia tiendra salon à Singapour

D

ans l’ancien monde, le salon Vinexpo Asia se serait tenu du mardi 24 au jeudi 26 mai à Hong-Kong. Les crises démocratiques et covid ayant fermé l’île, devenant toujours plus chinoise, l’organisateur Vinexposium annonce que le prochain Vinexpo Asia se tiendra à Singapour du mardi 23 au jeudi 25 mai 2023 dans l’emblématique hôtel de luxe Marina Bay Sands (un bateau architectural porté par trois immeubles). Comme les exportations de vins français qui délaissent Hong-Kong pour privilégier Singapour*, Vinexpo Asia mise sur un nouveau hub de réexportation pour le secteur asiatique.

« Aujourd’hui, Singapour est devenue la plateforme pour les vins en Asie. Vinexpo Asia a l’objectif de servir tout le périmètre du précédent salon » explique Rodolphe Lameyse, le directeur général de Vinexposium. S’appuyant sur les demandes de clients pour un évènement conséquent en Asie, l’organisateur français « y va pour être gros. Notre marque est suffisamment puissante pour attirer. » Si le concurrent allemand qu’est ProWein tient salon à Singapour du lundi 5 au jeudi 8 septembre au sein du salon Food & Hotel Asia, organisé tous les deux ans, Vinexpo Asia annonce un salon uniquement dédié aux vins et spiritueux avec un rythme annuel.

1 000 à 1 200 exposants

Visant une surface de 8 000 m² net pour 1 000 à 1 200 exposants, le nouveau salon veut marquer le calendrier du commerce des vins. Les autres pôles de Vinexposium étant Paris et New-York. Retournant à Singapour (qu’il connaît bien pour avoir dirigé… Food & Hotel Asia), Rodolphe Lameyse achève de réviser les appuis de Vinexpo, qui étaient Bordeaux et Hong-Kong à sa prise de direction il y trois ans. Vinexposium continue de prospecter de nouveaux marchés, avec en Inde les évènements 2022 de Mumbai (18-20 août) et New Dehli (1-3 décembre). La tenue du salon de Shenzhen n’est plus d’actualité cette année avec la fermeture actuelle de la Chine. Le retour de Vinexpo à Shanghai sera envisageable en 2023 selon la réouverture de la Chine indique Rodolphe Lameyse, pour qui « le gros enjeu de 2023, c’est de confirmer Wine Paris & Vinexpo Paris (13-15 février) ».

* : Sur le premier trimestre 2022, Hong-Kong reste la neuvième destination en valeur des vins français et la dix-huitième en volume, avec 86 millions € (-24 %) pour 2,3 millions litres (-14 %). Singapour arrive à la dixième place en valeur, mais dépasse Hong-Kong en volume avec la dix-septième place, avec 85 millions € (+36 %) pour 2,7 millions litres (+24 %).