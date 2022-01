Vinexpo délaisse Hong Kong pour tenir salon à Shenzhen

D

evant se tenir du mardi 24 au jeudi 26 mai 2022, le salon Vinexpo Hong Kong n’aura pas lieu. La faute au covid comme en 2020 et 2021 ? Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un report, mais d’une réorientation stratégique, l’organisateur Vinexposium « renonçant à Vinexpo Hong Kong, pour mieux créer Vinexpo China à Shenzhen » indique un communiqué de presse. Rendez-vous du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre prochains dans « l’une des villes pivot de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, région économique clé en Chine du Sud » ajoute l’organisation. Ce repositionnement ne marque cependant pas la fin de Vinexpo à Hong Kong, qui pourrait revenir selon l'intérêt de ses clients précise Vinexposium à Vitisphere.

Si le salon Vinexpo Hong Kong occupait à lui seul le Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Vinexpo Asia sera hébergé par le SIAL China, la déclinaison du Salon International de l’Alimentation organisé par Comexposium (formant la moitié de Vinexposium). Ce n’est pas la première fois que Vinexpo adosse un salon export avec un évènement du SIAL, la formule existant à Shanghai (qui cible la Chine septentrionale avec Vinexpo China les années impaires, quand les années paires se tiendront à Shenzhen) et en Inde (à Mumbai en mai 2022, puis à New Dehli en décembre 2022).

Calendrier 2022

Revendiquant le titre de « premier organisateur mondial d’événements dédié aux vins et spiritueux », Vinexposium affiche un calendrier 2022 chargé, commençant en France avec Wine Paris & Vinexpo Paris (14-16 février), puis continuant aux États-Unis avec Vinexpo America et Drinks America (9-10 mars à New York) et World Bulk Wine Exhibition USA (8-9 juin à Santa Rosa en Californie), ainsi qu’en France avec la Bordeaux Wine Week (20-21 juin le Symposium « Act for Change » et 22-23 juin avec WOW! Meetings), puis la World Bulk Wine Exhibition (Amsterdam les 21 et 22 novembre).