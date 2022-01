La place de Bordeaux milite pour le report du salon Wine Paris & Vinexpo Paris

A

lors que le salon allemand ProWein étudie le report de son édition 2022 de mars à mai (une décision doit être prise ces prochains jours pour l’évènement de Düsseldorf), la décision du salon Wine Paris & Vinexpo Paris de se maintenir mi-février n’est pas du goût des négociants bordelais. Ces derniers reprochent à l'organisation son manque d'écoute et de geste commercial, et lui proposent un report en mai. Dans une lettre adressée à l’organisateur Vinexposium et datée du 10 janvier dernier, Lionel Chol, le président de la Fédération des Négociants de Bordeaux et Libourne (Bordeaux Négoce), écrit que « depuis plusieurs jours, la question de la tenue de Vinexpo Wine Paris en février prochain est au cœur des préoccupations de nos adhérents [et de] réserves unanimes quant à la rentabilité pour les exposants d’un tel évènement dans un mois, compte tenu de la situation sanitaire et du retour que beaucoup de nos clients nous font quant à leur non-venue à Paris en février. »

Répétant leur « incompréhension » face au maintien acté par le conseil d’administration de Vinexposium, les négociants bordelais estiment que « cette décision a été prise sans consulter les premiers concernés, les exposants. Les remontées que nous vous avons faites sont restées vaines alors que les négociants de Bordeaux représentent une part significative des exposants des salons Vinexpo ». Pessimistes face à l’actuelle vague du variant omicron, les négociants se disent « très interrogatifs sur l’image que laisserait un salon avec des stands clairsemés, parce que les opérateurs auraient annulé leur venue ou parce qu’à la veille de l’ouverture, des collaborateurs positifs au Covid ne pourraient se présenter… »

Réponse du berger à la bergère

Dans une longue réplique datée du 13 janvier, Christophe Navarre, le président de Vinexposium, veut expliquer le maintien, autant que lever les inquiétudes concernant le visitorat (« les dernières communications du ministère de la Santé sur l’évolution de la pandémie laissent à penser que la mobilité des personnes sur les prochaines semaines ne risque pas d’aller vers une limitation des déplacements, bien au contraire »), les opportunités d’affaire (« l’observation des performances des salons professionnels, qui se sont tenus ces derniers mois en France et plus particulièrement à Paris, a mis en évidence, malgré des scores de fréquentation moindres, un niveau de satisfaction majoritairement positif »), les frais engagés (« contrairement à Düsseldorf par exemple, les conditions de vente en France des titres des transport et des hébergements hôteliers permettent des annulations tardives. C’est un atout non négligeable pour la venue des acheteurs »)…

Pas de ristourne

Rappelant que la décision de maintenir le salon a été voté à l’unanimité par conseil d’administration de Wine Paris & Vinexpo Paris* ce 3 janvier, l’organisateur renvoie « en conclusion [les négociants mécontents] aux conditions générales de ventes du contrat qui stipulent qu’en cas d’annulation de la volonté des participants, et conformément à l’article 8 des Conditions Générales de Participation au salon Wine Paris & Vinexpo Paris, il conviendra de nous régler, à titre de clause pénale, l’intégralité du montant de votre participation ». Se disant en effet « partisans d’un report du salon, même en mode dégradé à fin mai », le négoce bordelais glisse en effet dans sa missive que « le minimum serait que Vinexpo puisse faire un geste commercial conséquent pour les entreprises qui souhaiteraient annuler leur venue en février et pour celles qui viendraient, compte tenu du fait que nous serons sur un salon très "a minima", qui ne justifie pas les investissements faits par les opérateurs… »

Affichant complet, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris doit réunir 2 800 exposants venant de 32 pays (et de tous les vignobles français : Alsace, Bourgogne, Champagne, Val de Loire...).

* : « Les intérêts des professionnels du vin de Bordeaux (producteurs et metteurs en marché) sont représentés par le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) au sein du conseil d’administration de Wine Paris & Vinexpo Paris. C’est un fait incontestable » pointe la missive du salon.