Le salon WineParis & Vinexpo Paris confiant dans le succès de son retour en 2022

D

es exposants aux visiteurs en passant par les débats sur la couleur des tapis, « vous nous avez beaucoup manqué » lance Rodolphe Lameyse, le directeur général de Vinexposium, en conférence de presse ce 16 novembre à Paris. « Ça fera deux ans sans opportunité pour se retrouver physiquement dans un évènement de grande échelle » indique l’organisateur du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, qui se tiendra du lundi 14 au mercredi 16 février. Impatient de réorganiser un évènement après deux années blanches, covid oblige, Rodolphe Lameyse affiche sa confiance dans la tenue d’un évènement commercial fructueux pour les professionnels de la filière vin.

Visant 25 000 acheteurs présents sur trois jours (dont 30 % de professionnels étrangers), le directeur du salon indique « ne pas faire de science-fiction (n’étant pas expert en infectiologie) », mais être serein dans l’évolution de la pandémie de Covid-19 au vu des conditions sanitaires françaises actuelles : « je n’ai pas d’inquiétude à ce point. En France, il n’y a plus de jauges et de contraintes pour les évènements à partir du moment où toutes les personnes (visiteurs, exposants, équipes…) ont un passe sanitaire (vaccination à jour ou test PCR récent). »

Rempli à 95 %

Ce besoin de rendez-vous physique est validé par le taux de remplissage du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, qui est actuellement annoncé à 95 %. Pour une capacité de 2 800 exposants. S’attendant à atteindre les 100 % d’ici la fin 2021, Vinexposium ne prévoit pas d’élargissement de ses surfaces pour 2022. « Il faut gérer le ratio visiteurs/exposants pour ne pas être déceptif. Nous augmenterons naturellement la surface à partir de 2023, poussés par les exposants étrangers et français (le millésime 2021 ayant été compliqué, cela est un frein à l’engagement de certains) » indique Rodolphe Lameyse, qui annonce une montée en puissance sur les prochaines années pour devenir le leader international et incontestable des évènements professionnels de la filière. Un titre actuellement disputé par le salon allemand ProWein (1 200 exposants et 25 000 visiteurs attendus du dimanche 27 au mardi 29 mars 2022 à Düsseldorf).

Rampe de lancement

Une étape dans le développement de Wine Paris & Vinexpo Paris sera l’accueil de la finale du meilleur sommelier du monde le 12 février 2023. « La finale sera une rampe de lancement pour le salon » note Philippe Faure-Brac, le président de l’Union de la Sommellerie Française. L’hôte de l’évènement accueillera 70 candidats internationaux et leurs équipes, qui parcourront le salon les jours suivants : « il y a des synergies évidentes » souligne Philippe Faure-Brac.

Échaudé par deux années d’annulation de salons, Vinexposium reste cependant sur la défensive pour son programme 2022. Il n’y aura d’évènement World Wine Meetings en amont de son évènement parisien. Le salon de Yantai dédié aux vins en vrac n’aura pas lieu en mai 2022, à cause des incertitudes sur l’accès à la Chine, mais un évènement de repli est prévu au même moment aux Etats-Unis (en Sonoma Valley). Se laissant la possibilité d’annoncer d’autres évènements en 2022 (et formats, comme pour les vins bios et durables sur le salon parisien), l’organisateur compte réussir la bascule vers 2023 et peser dans son monde d’après.