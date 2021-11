+3 halls pour le retour post-covid du salon ProWein

Düsseldorf « du 27 au 29 mars 2022 le grand moment sera enfin arrivé : ProWein, le plus grand et plus important salon professionnel au monde pour les vins et les spiritueux, aura à nouveau lieu en présentiel, comme au bon vieux temps » annonce un communiqué de Messe Düsseldorf. Après avoir annulé ses éditions 2020 et 2021 pour cause de pandémie mondiale de Covid-19, l’organisateur allemand se montre particulièrement confiant dans l’évolution internationale de la situation sanitaire début 2022. Messe Düsseldorf en veut pour preuve la tenue cette fin octobre du salon sur la santé au travail A+A avec 1 200 exposants et 25 000 visiteurs.

Tablant sur 5 500 exposants, le salon ProWein annonce l’ajout de trois halls pour « garantir les règles de distanciation nécessaires ». Sur ces 13 halls (voir ci-dessous), trois seront dédiés à l’importante délégation italienne (halls 15, 16 et 17), trois aux exposants français (halls 15, 16 et 17, avec le Champagne Lounge en plus), trois aux vins allemands (halls 1, 4 et 5), deux à l’Espagne (halls 13 et 14), un au nouveau monde (hall 12 pour les vins d’Afrique du Sud, d’Argentine, d’Australie, des Etats-Unis, de Nouvelle-Zélande…), un partiellement à l’Autriche (hall 5) et un partiellement au Portugal (hall 13).

Deux ans de pause

L’organisateur précise que les tickets d’entrée seront mis en vente mi-décembre, au tarif de 50 € la journée. « Après deux ans de pause due à la pandémie, la filière ressent une envie extrêmement grande de se rencontrer en personne, de réseauter, de déguster – et bien sûr de passer commande » indique Bastian Mingers, le directeur de ProWein.