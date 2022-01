Face à omicron, le salon ProWein étudie son report

L

a rumeur bruisse depuis quelques jours : le salon ProWein ne se tiendrait pas à Düsseldorf, du dimanche 27 au mardi 29 mars 2022, mais en mai 2022. L'information est annoncée par le site Wein.plus mais elle n'est pas confirmée par l'organisateur. Contacté par Vitisphere, le salon indique qu'"en raison de la situation causée par l'épidémie de Covid-19 et du variant Omicron, nous étudions le report de ProWein de mars à mai 2022. Il existe plusieurs options pour une nouvelle date que nous devons vérifier. La décision finale pour la nouvelle date sera prise et communiquée la semaine prochaine."

Déjà reporté en 2020 et en 2021, le salon allemand espère se tenir en 2022 et éviter une troisième année blanche consécutive. D’autant plus qu’une absence de ProWein au printemps laisserait un véritable boulevard à la concurrence : Wine Paris & Vinexpo Paris, qui vise le même nombre de visiteurs (25 000 professionnels), avec moins d’exposants (2 800 stands).

Paris gagnant ?

De l’autre côté du Rhin, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris pourrait en effet sortir gagnant de ce report, étant maintenus du lundi 14 au mercredi 16 février. Porté par l’ensemble de la filière française, le rendez-vous parisien serait même le premier rendez-vous commercial de l’année, Millésime Bio à Montpellier et le salon des vins Loire à Angers étant reportés.

L'étude du report est un véritable casse-tête pour le salon ProWein pour trouver un créneau libre dans son parc des expositions de Messe de Düsseldorf, tout en étant adapté au calendrier commercial de la filière. D’autant plus que se tiennent déjà au printemps la semaine des primeurs de Bordeaux (du lundi 25 au jeudi 28 avril) et le salon Vinitaly (dimanche 10 au mercredi 13 avril).