Rendez-vous en mars en Anjou !

as de surprise. Dans la foulée de l’annonce du report de Millésime Bio, une partie des salons professionnels qui se tiennent en début d’année à Angers, ont aussi décidé de modifier leurs dates. Depuis quelques années, entre le Salon des vins de Loire et les off bio qui ont bien grossi, ce sont environ 1 200 producteurs qui font déguster leurs vins pendant quatre jours, fin janvier-début février en Anjou.

Les satellites changent de date

Installée depuis plusieurs années dans les caves troglodytiques du négociant Ackerman, la Dive bouteille, et ses quelque 250 producteurs de vin nature, a annoncé dès le week-end dernier, le glissement de calendrier pour les dimanche 6 et lundi 7 mars. Dans la foulée, le Salon les Pénitentes – du nom de l’hôtel angevin où se déroule le salon depuis quelques années – a décidé de ne pas bouger ses dates (les 29 et 30 janvier), mais de répartir le salon dans trois domaines du Loir-et-Cher (Villemande, Bonhomme et Puzelat).

Des dates en suspens

Rassemblés depuis sept ans au Parc des expositions d’Angers, le Salon des vins de Loire et la Levée de la Loire, à laquelle est associé le petit salon biodynamique Demeter (700 exposants en tout), ont affiché une position commune en ce début de semaine. A 24 h d’intervalle, ils ont annoncé un report début mars, sans s’avancer sur les dates précises. Même son de cloche pour le salon Saint-Jean (ex Renaissance) qui annonce également son report sans pour autant s’avancer sur le calendrier. Les discussions entre les différents organisateurs s’animent en coulisses pour se caler au mieux et que chacun bénéficie de l’autre. Au total, on estime à plus de 10 000, le nombre de visiteurs sur l’ensemble des salons quand ils se tiennent sur le même week-end. Raison de plus pour s’accorder sur des dates communes de report.