Ouverture du symposium Vinexpo et de sa

I

ntitulé "Act for change" (agir pour le changement), la deuxième édition du symposium Vinexpo se tient ce lundi 20 et ce mardi 21 juin à Bordeaux, dans l’amphithéâtre de la Cité du Vin (et en retransmission en direct sur internet, puis en replay*). Misant sur des retours d’expérience issues du terrain, le cycle de conférence ne veut pas être dans le déclaratif, mais dans l’action. « Le but définitif du symposium, c’est de montrer des actions concrètes qui sont déjà mises en œuvre dans la conduite des entreprises vinicoles. C’est une boîte à idée dans laquelle on vient piocher, plus que de l’implémentation en disant que l’on va réduire tel paramètre d’ici 2030 » explique le directeur général de Vinexposium, ce 17 juin en conférence de presse à Bordeaux. Ajoutant que dans la filière viticole, « Bordeaux est un phare. Il est important qu’il se rallume pour indiquer la direction à suivre pour 2030 ».

Ce symposium « est une occasion unique au travers de ce symposium de réfléchir et de débattre, de consolider l’état des lieux scientifique. Il faut aller plus loin avec la diffusion du savoir : qui est la première étape pour la massification des pratiques » affirme Pierre Chéret, conseiller régional de Nouvelle Aquitaine (cofinanceur de l’événement). Le proviseur du lycée viticole de la Tour Blanche (grand cru classé en 1855 de Sauternes) ajoute que « nous savons aujourd’hui que quoique l’on fasse à présent, politiquement et techniquement, le climat va continuer son réchauffement, sa dérégulation. […] L’enjeu aujourd’hui c’est d’atténuer et d’adapter, mais malheureusement pas d’éviter ce réchauffement climatique. Il nous reste l’espoir d’éviter le pire et de retrouver l’équilibre à long terme. »

Démarche amorcée

Élu écologiste, Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, souligne que « le monde viticole est un écosystème devant lequel se dresse l’enjeu de son adaptation aux mutations économiques, climatiques et sociales. Sa transformation, loin de tout dogmatisme, se fera collectivement. Chacun à son niveau, chacun à son échelle », qu’il s’agisse des viticulteurs, mais aussi des consommateurs. Pointant la demande croissante des marchés pour des vins labélisés (notamment bio), Pierre Hurmic souligne que « les évolutions du monde viticole bordelais sont engagées, même si du chemin reste à parcourir ». Et de préciser que « la démarche est amorcée sur une pente vertueuse. Je ne suis pas là pour donner des leçons : je note que le changement est engagé, avec des marges de progression, c’est incontestable, mais je fais confiance à la sagesse des professionnels du vin pour être à l’heure du rendez-vous climatique. »

Pour soutenir la commercialisation des vins issus de démarches durables, Vinexposium lance un nouveau concept de rendez-vous d’affaires : les Vinexpo Meetings. « C’est l’opposé de ce qu’est un salon (offre pléthorique, énormément d’acheteurs, de la déambulation), on a un format volontairement plus restreint (40 producteurs), plus intimiste (130 acheteurs professionnels) » explique Rodolphe Lameyse. Se tenant les mercredi 23 et jeudi 24 juin à Bordeaux, ces Vinexpo Meetings complètent le programme professionnel de la Bordeaux Wine Week. Évènement entamé ce samedi 18 juin avec le week-end des grands crus et se poursuivant notamment avec Bordeaux Fête le Vin (du jeudi 23 au dimanche 26 juin), deux rendez-vous destinés au grand public. « Faire le lien entre des évènements grands-publics et professionnels c’est bien l’objet de cette Bordeaux Wine Week : tout accueillir à un moment, c’est un moment d’attirer l’attention avec un coup de projecteur à un moment » indique Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du tourisme.

Bordeaux Wine Week est une « grande semaine de 10 jours, nous avons voulu que ce soit la semaine mondiale du vin » conclut Patrick Seguin, le président de Vinexposium Bordeaux et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux.

* : L’ensemble des conférences sera disponible en rediffusion en anglais (mais avec des synthèses en français).