Bordeaux Wine Week, demandez le programme 2022 !

e salon Vinexpo Bordeaux n’étant plus, « un nouveau rendez-vous international lié à l’univers du vin est-il possible à Bordeaux ? » se demandent la Chambre du Commerce et de l’Industrie de Bordeaux Gironde (CCIBG), la mairie de Bordeaux, la métropole de Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine avec l’organisateur Vinexposium. Souhaitant répondre par l’affirmative, cet aéropage propose un nouveau concept annuel : la Bordeaux Wine Week, dont la première édition se tiendra du jeudi 16 au dimanche 26 juin 2022. Reposant sur un programme grand public (exposition Picasso à la Cité du Vin, week-end des grands crus, Bordeaux Fête le Vin…), le rendez-vous propose deux temps forts qui doivent se répéter chaque année : les conférences du symposium "Act for Change" sur l’implication de la filière vin face au changement climatique et les rencontres commerciales Wow! Meetings réunissant des vins à démarche durable.

Pour la première édition, le symposium se tiendra le mardi 21 et le mercredi 22 juin à la Cité du Vin avec quatre cycles de table-ronde : « évolution de la consommation : un bon vin en 2030, c’est quoi ? » animé par la critique Jane Anson, « dérèglement climatique : quelles conséquences sur la vitiviniculture ? » par la critique Tamlyn Currin MW, « vitiviniculture et agroécologie quelles sont les innovations de demain ? » par le consultant Rupert Joy et « e-commerce ou hyper local comment le vin sera-t-il distribué en 2030 ? » par le journaliste Patrick Schmitt MW.

WOW! Meetings

Réunissant des « vins et spiritueux certifiés dans une démarche environnementale » au Hangar 14, les WOW! Meetings se dérouleront du mercredi 23 au jeudi 24 juin avec des cuvées certifiées du monde entier. Seront présentés aux acheteurs internationaux les labels : Agriculture Biologique, Demeter, Biodyvin, Terra Vitis, Haute Valeur Environnementale, Haute Qualité Norme ISO 14001, Zéro Résidus de Pesticides, AGRI Confiance, Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine, Nature et Progrès…