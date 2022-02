Une finale à grand spectacle pour les jeux olympiques de la sommellerie en 2023 à Paris

A

ccueillie par la France, la prochaine édition du concours de Meilleur Sommelier du Monde aura lieu à Paris du mardi 7 au dimanche 12 février 2023. Organisé par l’Association Internationale de la Sommellerie (ASI), ce concours triennal se tiendra à l’hôtel Pullman Montparnasse pour les épreuves de qualification (quart et demi-finales) avant d’ouvre l’épreuve finale à la salle de spectacles La Défense Arena. Attendant 3 500 spectateurs professionnels et amateurs (la billetterie ouvre en juin), cette finale mettra en scène un panel d’épreuves de haut-niveau : exercice de service en salle, correction de carte des vins, préparation de vins… sans oublier la dégustation à l’aveugle (de vins, mais aussi de bières, eaux, spiritueux, cafés…).

Annoncées ce 14 février pendant une conférence de presse au salon Wine Paris & Vinexpo Paris, ces modalités doivent faire de ce concours un grand évènement de sommellerie et de gastronomie. « Les épreuves reflètent le travail des sommeliers au quotidien et mettent en évidence leurs qualités et compétences » souligne Philippe Faure-Brac, le président de l’Union de la Sommellerie Française (UDSF), qui pilote le concours 2023. Le candidat français doit être déterminé lors d’une sélection le 21 mars prochain, parmi les 7 sommeliers volontaires*. Le premier candidat au concours 2023 est l’italien Salvatore Castano, en tant que vainqueur du titre de Meilleur Sommelier d’Europe et d’Afrique.

70 candidats

Réunissant 70 candidats et leurs équipes (entraîneur et remplaçant), ces épreuves se tiendront juste avant l’édition 2023 du salon Wine Paris & Vinexpo Paris, qui espère tirer profit de cette présence de sommeliers et journalistes.

* : Sont en lice Gaëtan Bouvier (Institut Paul Bocuse, Écully), Romaine Iltis (Villa Réné Lalique), Dominique Laporte, Pascaline Lepeltier (restaurant Racines, New-York), Florent Martin (hôtel The Peninsula), Manuel Peyrondet (société Chais d’œuvre) et Benjamin Roffet (restaurant Le Jules Verne, Tour Eiffel).