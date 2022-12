Nouvelle direction pour le salon ProWein

E

n effet, depuis neuf mois, le salon international des vins et spiritueux était sous la direction provisoire de Michael Degen, directeur exécutif et membre du conseil d'administration de Messe Düsseldorf. À partir du 1er février 2023, Peter Schmitz reprendra la fonction de directeur et sera donc responsable de l'ensemble du portefeuille mondial de ProWein.

Agé de 58 ans, Peter Schmitz est responsable depuis plus de 20 ans des activités contractuelles de Messe Düsseldorf pour les clients publics ainsi que de la participation à des salons à l'étranger. Dans ses nouvelles fonctions de directeur de ProWein, il poursuivra son périple international. « Je suis absolument passionné par la mise en réseau des personnes et l'entretien des relations commerciales dans le monde entier. Il s’agit bien du rôle de ProWein et je suis ravi de pouvoir y apporter ma longue expérience ».

Satellites internationaux

Lancé en 1994 avec 321 exposants et environ 1 500 visiteurs, ProWein accueille désormais plus de 6 000 exposants du monde entier. Depuis 2013, l’édition allemande s’est expatriée en direction de nombreux pays dont la Chine avec Shanghai en 2013, suivi de Singapour, Hong Kong, Mumbai et Sao Paulo. La ville japonaise de Tokyo s’ajoute désormais à cette liste. Le prochain ProWein à Düsseldorf aura lieu du 19 au 21 mars 2023.