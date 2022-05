-38 % de visiteurs, ProWein en prend pour son salon

R

etrouvaille que vaille. Après deux années blanches (en 2020 et 2021) et un report (de mars à mai 2022), crise covid oblige, le salon ProWein s’est tenu du dimanche 15 au mardi 17 mai au parc des expositions de Düsseldorf. Fermant ses portes à l’instant, l’évènement revendique toujours le titre de « salon de commercialisation du vin leader dans le monde », mais affiche un bilan inhabituellement mitigé : ou du moins radicalement clivé.

Parmi les exposants français interrogés par Vitisphere, on trouve d’une part les opérateurs satisfaits, ayant eu des rendez-vous qualifiés en quantité et ayant même signé des contrats pour certains, mais d’autre part s’exprime la déception d’exportateurs ayant vu peu de monde sur leurs stands et trouvant déséquilibré l’investissement réalisé pour participer (frais de déplacements, nuits d’hôtel…). Dans les deux cas, le constat est partagé : cette édition 2022 n’a pas connu l’affluence des grandes messes passées. Une impression de moindre foule exacerbée par l’élargissement des allées (« devenues des allées ! » se moque un directeur commercial gascon) et l’ajout de trois halls (« de quoi décourager de se déplacer » glisse une commerciale languedocienne).

-38 % de visiteurs

L’organisateur annonce 5 700 exposants pour 38 000 visiteurs. Soit des baisses de 18 % pour les stands et 38 % pour le visitorat par rapport à la dernière édition, en 2019 (avec 6 900 exposants pour 61 500 visiteurs). La première, et principale, explication à ce repli est la date de mai, clairement inappropriée. Arrivant après les salons Wine Paris & Vinexpo Paris, Vinexpo America, Millésime Bio et Vinitaly, ProWein 2022 arrive trop tard dans la saison commerciale. « On a arrêté Vinexpo à Bordeaux en juin, ce n’est pas pour venir à ProWein en mai » râle un commercial de Provence, notant qu’avec le paiement de l’avance pour le salon 2020 reporté en 2021 puis 2022, il n’y avait plus le choix que de venir pour ne pas perdre ses arrhes : « une fois que l’on a payé, on ne pouvait pas annuler… »

Entre déception et désœuvrement, des exposants français envisagent de réduire la voilure, ou même de ne plus venir à Düsseldorf, dès ProWein 2023. Pour ceux ayant réussi leur salon, notamment en s’appuyant sur un service commercial expert de l’export ou sur un emplacement propice au passage, la question de la participation à la prochaine édition ne se pose pas. Mais reste l’interrogation sur les nouveaux équilibres entre rendez-vous commerciaux.

Calendrier rechargé

Avec Wine Paris & Vinexpo Paris en février et ProWein en mars, le calendrier du début d’année 2023 annonce une confrontation stratégique pour les opérateurs français. Si Wine Paris & Vinexpo Paris est encore loin de pouvoir tenir la comparaison face à ProWein (avec 2 864 exposants et 25 739 visiteurs ce début 2022), d’aucuns veulent voir dans le repli du rendez-vous allemand une opportunités de créer un évènement incontournable en France, suivant le cycle de vie des salons.

Marquant la fin d’une époque hégémonique, ProWein 2022 ne marque pas un tournant comme le salon Vinexpo Bordeaux 2019 (ayant acté la fin de l’évènement bordelais), mais témoigne d’un nouveau cycle commercial (comme lors du déclin de la London Wine Fair). Pour les fans de ProWein et de sa formule efficace, la pertinence de ce rendez-vous business reste indiscutable (surtout avec la perspective d’un retour des visiteurs asiatiques en 2023). Mais pour les exposants décrochant de ce modèle permettant peu de prospection et de rencontres fortuites, de nouvelles opportunités sont à défricher. Qu’elles se trouvent à Paris, avec des voyages de prospection sur les marchés ou avec des évènements digitaux.

Les dates du prochain salon ProWein sont actées : du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023.