Bilan positif du salon Vinitaly et préparatifs optimistes de la London Wine Fair

A

près Wine Paris et Vinexpo Paris en février, où les mauvais présages ne se sont pas confirmés, bien au contraire, Vinitaly affiche à son tour une belle performance. En effet, 88 000 participants se sont rendus à Vérone du 10 au 13 avril pour assister à la 54ème édition du salon après deux rendez-vous manqués pour cause de Covid-19. Ses organisateurs se targuent plus particulièrement d’avoir réussi à faire venir des opérateurs étrangers, malgré les restrictions qui perdurent au niveau international. Au total, 25 000 participants sont venus de 139 pays à travers le monde, en dépit de l’absence des Chinois, Japonais et autres Russes qui auraient représenté 5 000 visiteurs supplémentaires.

La participation étrangère a battu de nouveaux records, et ce, dans un contexte « difficile du point de vue économique et géopolitique », insiste le PDG de Veronafiere Giovanni Mantovani. Caracolant en tête des participations étrangères, les Etats-Unis ont dépassé l’Allemagne cette année, suivis du Royaume-Uni et du Canada. La France s’est positionnée à la cinquième place, contribuant à la bonne présence des opérateurs européens qui ont représenté les deux-tiers de la fréquentation étrangère. Pour le président de Veronafiere, Maurizio Danese, outre l’évolution du salon pour tenir compte des attentes du marché et l’internationalisation croissante du secteur du vin italien, ces bons chiffres sont à attribuer à une filière « ravie de se retrouver à Vérone après trois ans d’absence ».

Retour en force des génériques à Londres

Du côté de Londres, où les préparatifs de la London Wine Fair vont bon train, les nouvelles sont tout aussi positives. Un nombre record de vignobles devrait en effet y être représentés, et des structures génériques absentes de l’événement britannique depuis plus d’une décennie sont de retour. Les organisateurs annoncent ainsi une 40ème édition avec une offre la plus diversifiée jamais proposée, grâce à la présence de plus de 30 pays producteurs. Absent depuis plus de dix ans, Wine Australia revient en fanfare, sans doute dans le but de compenser ses pertes subies en Chine et de réorienter ses efforts vers le marché européen. ProChile revient aussi, tandis que la France, l’Italie et l’Espagne afficheront une belle présence, aux côtés de pays producteurs moins connus comme l’Arménie. Exceptionnellement, les organisateurs de la LWF offrent un stand au cœur du salon dédié aux vins d’Ukraine.

Les producteurs eux-mêmes ne pouvant assister en personne, ils seront représentés par des personnalités du monde du vin dont la Master of Wine Sarah Abbot, et les professionnels britanniques sont incités à montrer leur solidarité envers l’Ukraine. Plus globalement, la directrice du salon, Hannah Tovey, estime qu’à quelques semaines de l’ouverture des portes de l’événement physique, « nous sommes dans une position exceptionnellement forte ». Cela, malgré le fait que le salon londonien s’est vu contraint de modifier ses dates suite au déplacement de ProWein en mai. Pour rappel, la London Wine Fair aura lieu du 7 au 9 juin.