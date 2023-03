Une grève des transports tombe sur le salon ProWein 2023

E

xposants ou visiteurs français du salon ProWein (dimanche 19-mardi 21 mars), vous craigniez que les mouvements sociaux français contre la réforme des retraites complique votre trajet ? Surprise ! Ce n’est pas au départ, mais à l’arrivée que la grève pèsera sur le premier évènement commercial de la filière vin. « Les transports publics de Düsseldorf et de la région feront l'objet d'une grève du syndicat Verdi* les lundi et mardi 20 et 21 mars 2023. La grève commencera à 3 heures du matin et durera 48 heures » indique l’organisateur Messe Düsseldorf, précisant que les trains ne sont pas concernés par ce mouvement social (Deutsche Bahn).

Alors que la chasse aux taxis s’annonce rude, le salon annonce mettre en place de 7h30 du matin à 20h des navettes toutes les 30 minutes vers le parc des expositions depuis l'aéroport (arrêt de bus du teminal C vers l’entrée Messe OST) et la gare centrale de Düsseldorf (arrêt de bus n° 11 : Friedrich-Ebert -Straße jusqu'à l’entrée Messe NORD). « Il n'y a pas d'autre arrêt entre Messe Eingang NORD et la gare principale, ou Messe Eingang OST et l'aéroport » prévient l’organisation, ajoutant que « cette navette de bus n'a qu'une capacité limitée, des temps d'attente sont donc à prévoir ». Pour le lundi soir, de 17 à 20h, le salon mettra également en place « un service de navette de bus de l'entrée sud à la vieille ville de Düsseldorf (arrêt de bus "Heinrich-Heine-Allee").

Retour à l’anormal

Les files d’attente pour le métro et le bus de Düsseldorf pouvant déjà être conséquentes en temps normal, ces conditions exceptionnelles laissent craindre une certaine forme de chaos. Devant marquer un retour à la normale après la crise covid (avec les éditions annulées de 2020 puis 2021, et le changement de date de 2022), le salon 2023 doit accueillir 6 000 exposants pour 50 000 visiteurs.

* : Le syndicat du service public Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) se mobilise pour des revalorisations salariales.