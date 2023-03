Popstar Kylie Minogue en vedette américaine du salon ProWein

Ayant vendu 80 millions de disques et 8 millions de bouteilles de vin, la chanteuse australienne du tube "Can't get you out of my head" va défendre en personne ses cuvées lors du salon de Düsseldorf

Le 16 mars 2023 Par Alexandre Abellan

Lancée en 2021 en France (via Carrefour), la marque de vin est désormais distribuée dans 31 pays (dont les États-Unis depuis 2022). - crédit photo : Kylie Minogue photographiée au Ritz London en Août 2020, Darenote Ltd.

