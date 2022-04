La cuvée Kylie Minogue du château Sainte-Roseline est arrivée

S

élection parcellaire, quantité limitée, signature de star… Pour sa nouvelle cuvée, le château Sainte-Roseline a mis tous les ingrédients indispensables à l’élaboration de son nouveau vin rosé, « cuvée exclusive issue de la collaboration avec l’artiste pop Kylie Minogue », annonce un communiqué.

Scellée en octobre 2021, à l’occasion de la venue au domaine de la popstar australienne, cette association « durera 5 ans, elle hisse le château Sainte-Roseline au rang des domaines les plus glamours », poursuit le communiqué. L’histoire de la chanteuse avec les vins rosés de Provence commence en 2017, à Nashville au Tennesse. « Epuisée par ses journées de studio très intenses, la chanteuse s’écroule dans le fauteuil du bar de son hôtel et commande un rosé de Provence. Elle est charmée par ce vin frais et agréable », avance un communiqué.

Lancement de gammes

Et pourquoi ne pas mettre son nom sur une étiquette ? L’idée fait doucement son chemin avant qu’une rencontre fortuite ne fasse office de déclencheur. « A Londres, où elle réside une bonne partie de l’année, Kylie Minogue découvre le monde du vin grâce à Paul Schaafsma, expert et importateur de vins pour la société Benchmark Drinks. Il lui fait découvrir nombre de vignerons italiens et français, dont Aurélie Bertin, propriétaire du Château Sainte-Roseline », déroule un communiqué.

Plutôt qu’acheter une propriété, la chanteuse collabore avec Benchmark Drinks pour lancer une première gamme de vins dès l’été 2020 au Royaume-Uni, puis au printemps 2021 en France. Depuis l’automne dernier donc, c’est avec le château Sainte-Roseline qu’une nouvelle collaboration a été entamée. Celle-ci vient d’aboutir avec la finalisation de « cette cuvée Kylie Minogue Cru Classé, un grand rosé de gastronomie », présente un communiqué.

Image moderne, audacieuse

Pour Aurélie Bertin, qui n’a de cesse de vouloir réunir ses deux passions que sont l’art et le vin, cette collaboration avec l’artiste pop valide cette passerelle et « permet au Château Sainte-Roseline d’asseoir son image moderne, audacieuse et résolument tournée vers l’art », se réjouit-elle par communiqué.