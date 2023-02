Vous avez aperçu Highlander sur Wine Paris ? Vous n'avez pas la berlue !

S

’il ne devait rester qu’une vodka, ce sera la sienne : l’acteur Christophe Lambert lance ce 15 février sur le salon Wine Paris & Vinexpo Paris la marque "Immortal 1986 Christophe Lambert". Avec son épée, la bouteille fait référence au film Highlander (sorti en 1986) où l’acteur incarne l’immortel Connor MacLeod du XVIème siècle en Écosse au XXème siècle à New York. Co-actionnaire de la SAS Le P’tea Tropézien, Christophe Lambert investit de nouveau dans les vins et spiritueux après en avoir produit dans les années 1990 avec le sommelier Éric Beaumard (meilleur sommelier de France 1992), dans la vallée du Rhône et à Bordeaux.

S’étant désengagé de ces activités viticoles, l’acteur a surtout stoppé toute consommation d’alcool : « si l’on n’a pas plus le plaisir, il faut arrêter. C’est comme fumer pour l’addiction et plus le plaisir » glisse-t-il, pointant qu’il retrouve « la même saveur en sentant qu’en buvant le vin. J’ai eu ma période de consommateur de vin, j’ai arrêté. En fin de compte je garde les mêmes sensations. » S’il n’exclue pas de refaire du vin à l’avenir, l’acteur s’intéresse désormais aux spiritueux. Envisageant à l’avenir d’autres alcools (de la tequila au whisky écossais), il s’est engagé dans la société créée par Sonia Mezouar par intérêt pour une nouvelle catégorie : le thé alcoolisé. « Avoir réussi à stabiliser l’alcool dans le thé est très compliqué. Versez de l’alcool dans du thé, vous verrez deux phases » souligne Christophe Lambert.

Nouveau produit

« Ce produit est un challenge, c’est ce qu’aime Christophe Lambert. J’ai mis des années à trouver la recette et la stabiliser » explique Sonia Mezouar, qui lance un Tea Tropez décliné en "cherry" et "mint". Produit à base d’alcool de blé et d’infusion de multiples thés, ce nouvel alcool peut se boire pur (titrant à 20°.alc) ou en cocktail (notamment sur boisson gazeuse). Ayant déjà été approchée pour revendre sa marque et son procédé de production, Sonia Mezouar compte produire 150 à 200 000 bouteilles de son Tea Tropez (la bouteille est commercialisée 35 €) et autant de la vodka signée par Christophe Lambert (16 €/col).