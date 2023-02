Kylie Minogue, première acheteuse de vin rosé de la cave d’Argeliers

K

ylie Minogue fait le bonheur des vignerons d’Argeliers, dans l’Aude. La pop star a choisi le vin de la coopérative pour sa bouteille de rosé languedocien.

« Depuis 2019, notre partenariat marche très très bien. Nous sommes passés de 500 000 à 2 millions de bouteilles vendues au metteur en bouteilles LGI, à Carcassonne. C'est un quart de notre production de rosé ! Il les expédie au négociant anglais Benchmark Drinks, qui les commercialise pour le compte de la chanteuse, très connue en Angleterre. La cuvée s’exporte aussi dans son pays d’origine, l’Australie, et elle sera bientôt disponible aux Etats-Unis » se réjouit Sébastien Tomasoni, l’œnologue de la coopérative aux 2 500 hectares de vignes.

Pour répercuter la hausse du coûts des matières premières à ses clients, Benchmark Drinks a demandé à la cave d’Argeliers de passer le vin en appellation cette année. « Nous avons réussi à négocier l’IGP Terres du Midi pour ne pas être limités à du 90 hl/ha » explique Sébastien Tomasoni, ajoutant que la cuvée est tout de même valorisée au prix d’un pays d’Oc.

« Nous proposons un assemblage de qualité, avec du grenache, du cinsault et du carignan issus de nos meilleures parcelles » assure-t-il. Ces cépages sont vendangés assez tôt, pressurés de manière direct, et fermentés à basse température. Ils restent ainsi bien pâles et frais.

Elle est venue déguster

Kylie Minogue s’est rendue à Argeliers en octobre dernier pour déguster trois assemblages et choisir celui qu’elle préférait. « Son image est en jeu et elle s’implique vraiment. C’est elle qui a choisi le vin qu’elle préférait » se réjouit l’œnologue.

Ce n’est que depuis cette visite et le post sur Instagram de la chanteuse qui s’en est suivi que la cave d’Argeliers s’autorise à en parler. Elle a récupéré deux palettes et vend désormais la bouteille dans sa boutique au prix imposé de 7€.

« Pour nous l’intérêt est moins de communiquer que de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Nous vendons aussi beaucoup à Castel et aux Grands Chais de France, qui ont réservé moins de vin cette année pour écouler leurs stocks » indique Sébastien Tomasoni, qui espère que la vie de la gamme de Kylie Minogue sera la plus longue possible. « Nous avons un très beau contrat, j’espère qu’il durera ».

En 2021, la chanteuse a tenté d’étoffer sa gamme avec une cuvée rouge 100 % merlot en vin de France et un blanc en 100 % sauvignon. Sans succès.

Elle travaille aussi avec le château Sainte-Roseline en côtes de Provence sur des volumes plus confidentiels.