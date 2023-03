La plateforme commerciale ProWein vue par les vignerons allemands

P

laque-tournante des partenariats commerciaux pour les 62 nations réunies pendant 3 jours à Dusseldörf, le salon ProWein permet de nouer et renforcer les contacts professionnels. Les vignerons du pays hôte sont heureux de pouvoir retrouver cette plateforme professionnelle.

« C’est un endroit important pour pouvoir voir nos partenaires commerciaux, pour faire et garder le contact. Tous nos partenaires et nos confrères sont réunis au même endroit, ce qui permet d’échanger plus facilement » raconte Lara Haas, vigneronne au domaine Biebelsheim. « A cause du covid et de ses conséquences, on a dû annuler notre venue plusieurs années de suite. Cette année, on revient enfin parce qu’on a de nouveaux labels et ProWein, c’est une chance extraordinaire de pouvoir communiquer dessus ici, pour ailleurs. »

Après deux éditions annulées (2020 et 2021) et une décalée en mai (en 2022), le salon ProWein reste, cette année, l’occasion pour les vignerons du pays organisateur de consolider les liens avec leurs clients allemands.

« Ce salon nous permet de revoir nos anciens clients bien sûr, mais surtout d’en faire de nouveaux » explique Sabine Prinz vigneronne du domaine éponyme et présente sur le salon depuis une vingtaine d’année. « On parvient à trouver de nouvelles associations avec des restaurateurs locaux par exemple. » continue-t-elle. En effet cette cible n’est pas anodine puisque sur les 19.800 milliers d’hectolitres de vins germaniques consommés chaque année en Allemagne, 21 le sont dans les restaurants.

Focus sur l’export

Si le salon est une occasion de maintenir son implantation locale, c’est surtout un formidable outils de rencontre avec de nouveaux partenaires étrangers. On comprend aisément l’utilité de développer ses réseaux à l’étranger lorsqu’on sait que du haut de ses 357 millions d’euros, la valeurs des vins exportés n’a jamais été aussi importante depuis 2010. « C’est très utile pour le business. On peut, par exemple, parler à des négociants russes ou chinois avec lesquels on n’aurait jamais pu avoir de contact. Parfois on rencontre des vendeurs de matériel du type bouteilles, bouchons, mais globalement c’est un salon orienté sur la vente et le commerce de vin ici et à l’étranger. » explique David Walther travaillant pour le vignoble Karl Schaefer.

Au-delà d’une consolidation des liens avec différents partenaires commerciaux, il existe désormais un réel objectif de la part des viticulteurs allemands à exporter des vins de meilleure qualité et asseoir la légitimité et la particularité de leurs terroirs.