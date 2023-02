Les vignerons de Corrèze décrochent l’AOP

L

e règlement d’exécution paru au Journal officiel de l’Union européenne ce 22 février fait passer les vins de « Corrèze » de l’indication géographique protégée (IGP) à l’appellation d’origine protégée (AOP).

L’aire géographique de cette nouvelle (la 3500ème indication géographique reconnue au niveau européen et la 756ème au niveau français) s’étend sur 24 communes au sud-ouest du département, dans la zone de piémont des bassins de Brive-La-Gaillarde et de Meyssac. « Cette zone se caractérise par un climat tempéré à tendance atlantique, influencé par le bassin d’Aquitaine par sa situation ouverte sur la vallée de la Dordogne. La région, de faible altitude et bien abritée, est propice à l’élaboration de vins de qualité » souligne l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par voie de communiqué, saluant au passage les savoir-faire développés par les viticulteurs corréziens.

28 opérateurs sont actuellement habilités à produire de l’AOP « Corrèze ». En 2021, ils ont revendiqué 349,8 hl sur 21,43 ha.

L’AOP « Corrèze » se décline autour de vins tranquilles rouges et blancs et de « vin de paille ». Une dénomination géographique complémentaire « Coteaux de la Vézère » est également prévue et réservée aux vins tranquilles rouges et blancs sec.

Les caractéristiques des vins

« Les vins rouges de l’AOP « Corrèze » présentent le plus souvent une couleur rubis à grenat avec des reflets violets. Ils sont caractérisés au nez par des arômes très expressifs avec une dominante de fruits rouges associée à des notes épicées » décrit l’INAO. En bouche, ils sont frais et l’équilibre est harmonieux. Ces vins sont le fruit de l’expression du cépage cabernet franc principalement, parfois assemblé avec les cépages accessoires tels le cabernet-sauvignon et le merlot qui apportent complexité aromatique et puissance. Pour l’INAO, « ils peuvent être appréciés dans leur jeunesse, mais il est intéressant de patienter jusqu’à 5 ans pour les déguster ».

Les vins bénéficiant de la mention « Vin de Paille » sont quant à eux élaborés à partir de raisins passerillés hors souche issus des cépages cabernet franc, cabernet sauvignon, chardonnay, merlot, ou sauvignon. « Leur robe présente des tons vieil or à ambré. Ils sont caractérisés, au nez, par des notes de fruits surmûris, d’arômes de fruits secs ou confits, très puissants, avec, pour certains, un léger rancio ».

Les vins avec dénomination géographique complémentaire « Coteaux de la Vézère » se déclinent en rouge et blanc sec. « Les rouges, issus du seul cépage cabernet franc, présentent le plus souvent une couleur rouge rubis avec des reflets violets. Ils sont caractérisés, au nez, par des arômes complexes avec une dominante de fruits rouges et noirs souvent associés à des notes épicées. En bouche, ils sont puissants, équilibrés, avec une belle longueur et fraîcheur » poursuit l’Institut. Les vins blancs secs doivent être issus de chenin, cépage qui leur confère des notes de fleurs et de fruits blancs et parfois aux arômes de miel.