Plutôt qu'arracher,

Gael

Le 14 février 2023 à 20:27:09

Une forte contradiction et un désaccord entre le président d inter Rhône qui ne veux pas l arrachage définitif et le président du syndicat des côtes du Rhône (appellation majoritaire des vins de la vallée du Rhône) qui souhaite arracher 3000 ha définitivement !! (Voir article de vitisphere du 3 février dernier) Faudrait que nos présidents accordent leurs violons pour parle d' une seule voix. Ces discours contradictoires ne sont pas sérieux et crédibles auprès des pouvoirs publics, des vignerons et de la société.