"Bataille des générations" pour la consommation de vin en France

&

nbsp;

De l’étude réalisée par Wine Intelligence* au printemps 2023 il ressort quelques bonnes nouvelles pour la filière d'après la présentation réalisée ce 16 novembre pour le salon Wine Paris & Vinexpo Paris (groupe Vinexposium). Les jeunes dépensent volontiers plus pour une consommation courante. Tous âges confondus, un consommateur sur deux dit que le vin fait partie de son style de vin.

Parmi les consommateurs de vins, ce sont sans surprise les babyboomers (55 ans et plus) qui drainent l'essentiel de la consommation (47 %), suivis avec 25 % par la génération X (40-54 ans), avec 21 % par les millenials (25-39 ans) et avec 7 % par la génération Z (18-24). La moyenne de consommation mensuelle est de 9,6 fois pour les boomers, quand elle avoisin 7 pour les plus jeunes.

Le goût du vin ?

Parmi les motivations à la consommation de vin, on retrouve en tête pour tous « le vin met en valeur les plats et les mets », mais seulement 29 % de la génération Z répond « j’aime le goût du vin ». La notion de découverte est particulièrement porteuse auprès des générations intermédiaires (millenials et génération X) alors que près de la moitié des Boomers s’oriente plutôt vers des achats de routine. Parmi les plus jeunes, 42% des Gen Z disent préférer une boisson autre que le vin (et 37 % des millenials).

Les Boomers consomment surtout le vin à table (3/4), y compris pour des repas ordinaires, alors que les autres générations consomment plus à l’apéritif, avec un bon repas ou lors d’occasions festives. En revanche, plus les consommateurs sont jeunes, plus ils dépensent pour les repas de tous les jours, alors que leurs ainés montent en gamme pour des occasions spéciales.

Le vin au bar et les trois couleurs pour les plus jeunes

Quel que soit le groupe d’âge, environ 90 % des consommateurs déclarent consommer du vin au restaurant. La pénétration du vin en bars et/ou en cafés est parcontre très différenciante : de 49 % pour la génération Z à 15 % pour les Boomers. Parmi ceux qui consomment du vin dans ce type de contexte, les jeunes consommateurs le font bien plus souvent. Enfin alors que les ainés restent fidèles au vin rouge (54 % de la consommation), cette couleur séduit de moins en moins à mesure que l’âge baisse, pour arriver à une quasi-égalité rouge/rosé/blanc pour la génération Z. Une donnée à prendre en compte pour les appellations essentiellement connues pour leurs vins rouges. Parmi les labels et certifications, le logo AB est le plus persuasif en particulier pour les plus jeunes (55% pour la génération Z) qui recherchent aussi le « zéro pesticide ».

* : Données collectées au sein de l’enquête consommateurs omnibus Vinitrac® France de Wine Intelligence sur 1300 adultes de France metropolitaine, dont 1000 consommateurs de vin