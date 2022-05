Chandon fait mousser les vins du Sud de la France

P

remier vin de la marque Chandon produit en France, la cuvée bio et vegan "Chant des Cigales" veut « créer une nouvelle expérience gustative pour un vin rosé d’exception » indique un communiqué de la marque du groupe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Vin mousseux produit avec des raisins de caves coopératives méridionales, « de Perpignan à la péninsule de Saint-Tropez », le "Chant des Cigales" revendique une « méthode innovante de vinification nouvelle génération » qui s’avère être la méthode Charmat, avec un ajout de moût de raisin pour la prise de mousse et la spécificité d’un assemblage de huit cépages typiques des rosés du Sud de la France plutôt que des vins de base (soit grenache, cinsault, syrah, rolle, cabernet sauvignon, mourvèdre, carignan et tibouren).

Commercialisés ce printemps au prix de vente de 25 €, ces 100 000 cols de brut nature sont portés par Audrey Bourgeois, Ingénieure en génie biochimique et alimentaire, accompagnée de deux figures des champagnes de LVMH : Richard Geoffroy (chef de cave de Dom Pérignon pendant 29 ans et retraité depuis 3 ans) et Éric Lebel (chef de cave de Krug pendant 22 ans, actuellement responsable des relations avec le vignoble). Comme pour les récents lancements du château Galoupet (le cru classé de Provence de LVMH), la nouvelle cuvée s’accompagne d’un allégement d’une optimisation du packaging : « notre emballage est réduit à sa plus simple expression, sans étui secondaire, sans coiffe métallique et notre bouteille ne pèse que 560 g » indique Moët Hennessy.

Nouveau monde

Créé en 1959 en Argentine, la marque Chandon se déploie depuis en Californie (1959), au Brésil (1973), en Australie (1986), en Chine (2013) et en Inde (2014). Première incursion en France, et en Europe de Chandon, la cuvée du "Chant de Cigales" serait le seul projet dans l’ancien monde viticole de la marque.

Ce vin se définit comme « "frémissant" par sa pression de 4 bars à 20 °C, donnant des bulles fines et subtiles » indique Moët Hennessy. Photo : Chandon (Stanislas Desjeux).