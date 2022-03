Condamnations réduites pour deux vignerons ex-présidents d'AOC bordelaises

E

n matière « de falsification de denrées alimentaires par enrichissement irrégulier et de pratiques commerciales trompeuses », la cour d’appel de Bordeaux « confirme [ce 23 mars] la culpabilité » de la SCEA Jean Médeville et de ses deux dirigeants, les frères Jean-Pierre et Marc Médeville, mais avec des peines allégées par rapport à la première instance. La juridiction « infirme le jugement sur la peine et condamne la Scea d’une amende de 75 000 €, Jean-Pierre et Marc Médeville chacun à une amende de 10 000 € » indique le président de la cour.

Le 25 juin 2020, la quatrième chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Bordeaux condamnait non seulement les prévenus à des peines plus lourdes (400 000 € pour l’entreprise et 30 000 € pour chacun de ses gérants), mais l'assortissait de peines de prison (6 mois d’emprisonnement avec sursis) pour « pratiques commerciales trompeuses, falsifications et détention prohibée de saccharose » entre 2016 et 2018.

Ex-présidents

Ayant ajouté des expertises extérieures en deuxième instance (notamment pour une osmose inverse sans déclarations préalables ni tenue de registre), les prévenus ont plaidé l’erreur dans la tenue de leurs registres de chaptalisation en particulier (dépassement de Titre Alcoométrique Volumique après enrichissement) et de vinifications en général (assemblages entre appellations, coupage de vins blancs et rosés…), mais sans volonté de frauder. Ses nouvelles pièces semblent avoir poussé la juridiction à la clémence, qui a également pris note des retraits de la vie syndicale bordelaise des deux vignerons. à l’époque, Jean-Pierre Médeville présidait l’AOC Cadillac Côtes de Bordeaux et Marc Médeville était à la tête du syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs (mandats qu’ils ont quitté depuis).

Soulignant la multiplication des noms de châteaux au sein des exploitations girondines (avec ici des lots utilisant des noms d’exploitations différents sans être vinifiées séparément), ce dossier a également nécessité une mise au point réglementaire sur la pratique des rosés de saignée. Mise en péril par le jugement de première instance, la pratique est plus précisément encadrée depuis 2021 par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO, partie civile).