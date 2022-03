L'interprofession condamne l'opération antiphyto contre son bar à vin de Bordeaux

F

ermeté voilée de menaces. Ce « samedi 5 mars à 18h15, une douzaine de personnes appartenant à des groupes de militants activistes ont fait irruption dans le Bar à Vin du CIVB au milieu des clients très nombreux à cette heure » rapporte dans un mail ce 11 mars le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB). Ces membres du collectif Il Est Encore Temps Bordeaux Gironde (IEET Bordeaux Gironde) « ont asséné aux consommateurs présents des propos dénigrants et fallacieux sur les vins qu’ils dégustaient leur proposant de les vider dans des seaux pour les remplacer par des vins qu’ils présentaient comme biologiques » indique l’interprofession.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté de tels propos et messages, qui ont déjà été jugés illicites et condamnés par la justice » ajoute le CIVB, faisant référence aux condamnations pour dénigrement de l’association Alerte Aux Toxiques et de sa porte-parole, Valérie Murat. L’interprofession ajoute évaluer « actuellement les suites à donner à ces évènements ».

Danger des poisons

Revendiquant pour cette opération 42 participants « de différents collectifs (Les Soulèvement de la Terre, Il Est Encore Temps, Extinction Rebellion, ANV COP21 Gironde, Gilets jaunes) » sur sa page Facebook, le collectif IEET souhaite « alerter l'opinion publique du danger des poisons produits par l'industrie chimique qui sont déversés sur notre terre et plus localement à travers l'industrie du vin en Gironde dont les représentants siègent au CIVB ».