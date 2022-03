q

quot;Impression primeurs millésime 2021" des Vinalies est le nouveau concours organisé par les Œnologues de France de la région Bordeaux Sud-Ouest. « Pour la première fois, une évaluation commentée et professionnelle des vins rouges, blancs et rosés destinés à une mise en marché précoce ou à un élevage prolongé va être réalisée, dans le cadre de ce nouveau concours », déroule un communiqué. Ce concours est ouvert à tous les vins tranquilles issus des AOP, IGP, vins de France de la région Bordeaux Sud-Ouest, et exclusivement produits lors de la récolte 2021.

Plus qu’un concours, ce nouvel évènement se veut « un outil au service de tous les acteurs de la filière », pour identifier et commenter les meilleures cuvées présentes sur les marchés, alors que « les œnologues accompagnent le millésime depuis les vendanges, observent, dégustent et suivent les fermentations aux côtés des vignerons. Ils sont en intimité avec les vins à chaque instant », poursuit le communiqué.

La voix des oenologues

Aligné sur celui des Vinalies nationales, le ticket d’entrée est fixé à 71 € TTC par échantillon, avec un tarif dégressif au-delà de 5 vins présentés. « Deux catégories seront définies : les mises en bouteilles précoces et les vins destinés à un élevage pour n’être mis sur le marché que bien plus tard », définit Philippe Dulong, président des Œnologues de France de la zone Bordeaux-Sud Ouest.

Alors que la dégustation se tiendra le 8 avril 2022 dans le chai de vieillissement des eaux-de-vie à Coutras, les organisateurs ne se sont pas fixés d’objectif pour cette 1ère édition. « Nous ne visons pas haut. 300 à 400 échantillons serait un chiffre qui nous satisferait », valide Philippe Dulong. Les dégustateurs seront exclusivement composés d’œnologues ou d’étudiants en dernière année d’œnologie, « pour permettre à nos professionnels de prendre la parole objectivement sur ce millésime, qui a beaucoup été décrié en raison du gel et des aléas climatiques », reprend Philippe Dulong.

Vins commentés par les oenologues

Une proportion maximale de 30 % des vins présentés dans chaque catégorie sera médaillée (Argent, Or, Grand Or), pour les vins obtenant une note minimale de 85/100. La distinction pourra être apposée sur la bouteille mise en marché « dans la mesure où ils correspondent au lot présenté et médaillé par les œnologues, en cohérence avec les éléments de traçabilité requis », appuie l’organisateur. A l’instar de tous les concours Vinalies, les vins médaillés seront commentés et publiés par les œnologues de la région Bordeaux Sud-Ouest.