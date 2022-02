A

l’occasion de la tenue du concours vins des Vinalies internationales du 11 au 13 février, l’union des œnologues de France (UŒF) dévoile sa nouvelle stratégie de marque. Alors qu’ils existent depuis plus de 30 ans, les concours organisés par l’UŒF sont à présent déclinés sous la dénomination Vinalies, quelle que soit la catégorie (internationale, nationale ou régionale) des vins qu’ils jugent.

Les Vinalies internationales, les Vinalies Mondial du rosé, les Vinalies France (ex-Vinalies nationales), les Vinalies Impression primeur (nouveau concours) et les Vinalies Occitanie (ex-concours des grands vins du Languedoc) distingueront donc en 2022 les vins dégustés par les jurys d’œnologues professionnels.

Caution et savoir-faire

« Les médailles et palmes décernées lors de ces concours sont des cautions pour le consommateur, à travers l’engagement des œnologues qui les décernent. Sous cette bannière commune, vitrine du savoir-faire des œnologues, nous visons donc à être reconnus comme la référence des concours vinicoles », abonde Emmanuelle Fourteau, directrice de l’UŒF.

La refonte touche également aux distinctions attribuées. Les concours internationaux et nationaux décerneront trois types de médailles, grand or, or et argent, correspondant à des fourchettes de notation prédéfinies. « Les notes apparaitront sur les macarons apposés sur les bouteilles commercialisées. Les meilleures notes des médailles grand or se voient remettre une palme, récompensant le meilleur vin dans chaque catégorie », ajoute Emmanuelle Fourteau.

Commentaires rédigés par un oenologue

Sept palmes seront décernées lors des Vinalies internationales, 3 palmes pour le mondial du rosé et 11 palmes pour les Vinalies nationales. Les deux concours régionaux ne décerneront que des médailles d’or et d’argent.

« Entre autres valeurs ajoutés, les vins primés bénéficieront de commentaires de dégustation en rédigés par un œnologue, en français et en anglais », poursuit Emmanuelle Fourteau.