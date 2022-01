StabilitÃ© des volumes et des cours pour les vins de Provence en dÃ©but de campagne

E

n Provence, les opérateurs s’accordent sur une récolte au moins équivalente à celle de 2020. Les volumes de vins de côtes de Provence 2021 sont même annoncés en hausse par l'interprofession (904 000 hectolitres) par rapport au millésime précédent, « qui était toutefois une récolte faible, nous restons donc sur un niveau assez bas », ajuste Brice Eymard, directeur du comité interprofessionnel des vins de Provence (CIVP).

Une légère progression est enregistrée en coteaux varois (+4 %, à 142 000 hl), contrairement aux coteaux d’Aix (-12 %, 213 000 hl), « mais ceux-ci avaient toutefois connu une année 2020 de bon niveau, ils reviennent donc vers une récolte plus normale », précise Brice Eymard. Si bien qu’à l’échelle du bassin provençal, le cumul des volumes 2021 des trois appellations devrait se situer dans les mêmes proportions que le millésime précédent.

Stocks reconstitués

Malgré le gel, qui a affecté les secteurs de manière très hétérogène, les volumes sont au rendez-vous. « Un orage de grêle a également frappé les secteurs de Puget-ville et Cuers à quelques jours des vendanges et les incendies ont pénalisé la production de certains rouges à cause des goûts de fumée », abonde par ailleurs Joris Lestoquoy, référent du syndicat régional des courtiers de Provence.

Le niveau de récolte aurait pu créer des tensions, « mais les deux années de Covid ont permis de reconstituer des stocks », appuie Brice Eymard, le contexte reste donc favorable à un marché épanoui. Ces stocks des millésimes 2019 et 2020 vont permettre de ne pas retrouver les situations d’avant 2019. « Les opérateurs régionaux ont beaucoup appris de l’expérience des stocks liée au millésime 2019. Il y a eu un travail important des caves dans le maintien qualitatif et l’élevage des ‘vieux’ rosés. Ce travail permet aujourd’hui de proposer de belles qualités de rosés de millésimes précédents qui conservent leur fraîcheur », précise Pierre-Jean Bertri, président du syndicat régional des courtiers.

« La pression du passage de millésime existe toujours de la part des acheteurs, mais il faut que les marchés acceptent de retarder cette transition », défend le directeur du CIVP.

Maintien des cours

Jusque-là, les achats de début de campagne se sont essentiellement portés sur les renouvellements de contrats récurrents et les demandes du marché vrac à l’export, « qui se font toujours très tôt en anticipation des besoins de commercialisation de début de printemps. Cette tendance s’est accentuée cette année avec les problèmes de transports », ajoute Brice Eymard. Une hausse de 30% des contractualisations a ainsi été enregistrée sur les premiers mois de campagne.

« Les opérateurs ne s’étaient pas trop couverts et les achats se sont bien lancés, même pour des petits négoces restés en retrait jusque-là. Les achats pour le marché national démarrent tout juste en début d’année en vue du pic de consommation des rosés au mois de mai », analyse Joris Lestoquoy. Le marché de la grande distribution française se négocie habituellement plus tardivement et de manière plus accrochée sur les prix.

Les cours de rosés AOP 2021 se maintiennent pour l’heure dans la stabilité, Brice Eymard indiquant une moyenne avoisinant les 310 €/hl sur les premiers mois de campagne. Joris Lestoquoy y voit plutôt une tendance valable pour les qualités premium, estimant que les cœurs de gamme se négocieront plutôt de 270 à 280 €/hl. « Les achats de blancs se font plus à la carte et les rouges n’ont pas vraiment démarré », poursuit le courtier varois.

Teintes plus accentuées sur le rose

Les prix des vins rosés des coteaux varois et coteaux d’Aix oscillent quant à eux autour de 250-260 €/hl, « ce qui est très stable. Les coteaux varois avaient un peu baissé l’an dernier, il y a à présent une petite hausse qui permet de retrouver un niveau similaire aux coteaux d’Aix », affine Brice Eymard.

Au niveau qualitatif, les rouges s’annoncent moins concentrés et plus fruités alors que les blancs se distinguent par leur aromatique. « Les rosés présentent une fraîcheur naturelle plus importante, avec des teintes plus accentuées sur le rose qu’habituellement. Il y a un effet millésime indéniable », note enfin Pierre-Jean Bertri.