Omicron reporte le salon Millésime Bio fin février

e début 2022 rappelle les hivers 2020 et 2021. Comme lors des précédents vagues de Covid-19, la crise sanitaire actuellement portée par les variants delta et omicron conduit au report d’évènements physiques : réuni ce 6 janvier en conseil d’administration, l’association organisatrice du salon Millésime Bio annonce reculer son rendez-vous en présentiel de cinq semaines pour mieux sauter la vague épidémique. Le salon physique est désormais annoncé au parc des expositions de Montpellier du lundi 28 février au mercredi 2 mars, tandis que la partie digitale se tiendra lundi 24 et mardi 25 janvier (soit sur les dates initiales du salon physique, prévu du lundi 24 au mercredi 26 janvier).

S’appuyant sur un sondage réalisé cette semaine auprès des 1 450 exposants du salon, Jeanne Fabre, la présidente de l'association Millésime Bio, souligne que le souhait du report l’a emporté : « il y a la peur, réelle, d’une moindre opportunité de business. Normalement, à l’approche d’un salon on voit une courbe d’inscription exponentielle des visiteurs. Cette dynamique ne s’enclenchait pas avec le variant. » Autre levier de report : « à ce jour, le préfet n’est pas en mesure de donner son autorisation pour déguster debout. On peut tenir un salon professionnel [fin janvier], mais son intérêt est limité sans possibilité de dégustation de vin… » soupire l’organisatrice.

On navigue actuellement tous à vue

Avec l’organisation d’un évènement digital, « il est important d’avoir des rendez-vous business dès janvier » note Jeanne Fabre, qui précise que si l’organisateur savait aller dans le mur avec un salon physique à la fin février, « on ne le maintiendrait pas. C’est une vraie prise de risque de se projeter en février. On navigue actuellement tous à vue, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous allons proposer de vraies rencontres entre exposants et visiteurs. À ces dates, ça a du sens pour le business du vin. Si l’on reportait en été, les affaires seraient faites, cela ne répondrait qu’au besoin de rencontres. »

Jauges

Réuni ce 5 janvier, le conseil de défense sanitaire du gouvernement français n’a pas prolongé les dispositifs de jauges de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur, qui restent en vigueur du lundi 3 au dimanche 23 janvier. Annoncées ce 27 décembre par le premier ministre, ces contraintes conduisent au report d’évènements professionnels, comme le salon technique Sival à Angers (décalé de janvier à mars), et d’évènements grand public, comme la percée du vin jaune dans le Jura (de février à avril) et le Marché aux Vins d’Ampuis (de janvier à avril).