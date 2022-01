La percée du Vin Jaune reportée aux beaux jours, sans covid 🤞

J

anvier 2022 rappelle mars 2020. Comme lors de la première vague de Covid-19 il y a deux ans, la cinquième vague portée cet hiver par les variants delta et omicron voit s’accumuler les annulations d’évènements. Prévue les samedi 5 et dimanche 6 février à Cramans (Jura), la Percée du Vin Jaune est « reprogrammée au 2 et 3 avril 2022 » indiquent les Ambassadeurs du Vin Jaune. « Nous ne sommes plus aujourd’hui en mesure d’offrir des conditions favorables de santé et de sécurité à nos visiteurs et exposants » précisent dans un communiqué les organisateurs.

Après l’année blanche 2021, l’évènement est donc maintenu au printemps 2022. « Les personnes ayant déjà achetés des billets seront contactées dans les prochains jours avec les informations de report » précise l’organisation, qui venait de dévoiler un programme de festivités rénovées.

Jauges

Visant 12 000 visiteurs en 2022, la Percée du Vin Jaune dépassait les jauges de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieur qui sont en vigueur du lundi 3 au dimanche 23 janvier. Annoncées ce 27 décembre par le premier ministre, ces mesures pourraient être révisées ce mercredi 5 janvier selon les évolutions de la pandémie de coronavirus. Si le salon technique du SIVAL vient d’être reporté (15-17 mars à Angers), les principaux rendez-vous commerciaux de la filière vin ne sont pas concernés à date par ces jauges.

Ces évènements se déroulant après la date butoir des trois semaines actuellement fixées pour ces jauges. Le salon Millésime Bio doit en effet se dérouler du lundi 24 au mercredi 26 janvier à Montpellier (avec une partie digitale lundi 17 et mardi 18 janvier). Le salon des vins de Loire est prévu les lundi 31 janvier et mardi premier février à Angers. Et le salon Wine Paris & Vinexpo Paris doit se tenir du lundi 14 au mercredi 16 février à la capitale.