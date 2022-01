Le salon Sival reportÃ© par la vague Omicron

P

révu du mardi 11 au jeudi 13 janvier, l’édition 2022 du salon des productions végétales SIVAl se tiendra du mardi 15 au jeudi 17 mars annoncent ses organisateurs. « Pour garantir la sécurité de tous et assurer aux exposants et partenaires d'optimiser leur participation, Christophe Béchu, maire d'Angers, Mathilde Favre d'Anne, présidente de Destination Angers, et Bruno Dupont, président du SIVAL ont pris la décision de reporter la prochaine édition » indique un communiqué de presse ce 30 décembre, précisant que « face au pic de contamination, de nombreux exposants ont manifesté leur inquiétude quant à l'organisation et à la difficulté de mobiliser le visitorat dans ces circonstances » de nouvelle vague épidémique portée par le variant Omicron.

Accueillant 700 exposants, dont la moitié pour le secteur viticole, le salon SIVAL visait 26 000 visiteurs en 2022. Soit un afflux bien supérieur aux jauges de 2 000 personnes en intérieur et 5 000 personnes en extérieurs qui sont en vigueur du lundi 3 au dimanche 23 janvier. Annoncées ce 27 décembre par le premier ministre, ces mesures pourraient être révisées ce mercredi 5 janvier selon les évolutions de la pandémie de coronavirus.

Salons épargnés

À date, les principaux évènements commerciaux de la filière vin ne sont donc pas concernés par ces jauges. Ces rendez-vous se déroulant après la date butoir des trois semaines de jauge actuellement fixées. Le salon Millésime Bio doit en effet se dérouler du lundi 24 au mercredi 26 janvier à Montpellier (avec une partie digitale lundi 17 et mardi 18 janvier). Le salon des vins de Loire est prévu les lundi 31 janvier et mardi premier février à Angers. Et le salon Wine Paris & Vinexpo Paris doit se tenir du lundi 14 au mercredi 16 février à la capitale.