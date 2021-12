Le retour des jauges covid épargne, pour l'instant, les salons de la filière vin

N

ouvelle année et… bonne santé ? « Tout cela semble un film qui n’en finit pas » reconnaît ce 27 décembre le premier ministre, Jean Castex, lors de l’annonce des nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus en France face au développement du variant omicron*. S’il n’y a pas d’annonce de couvre-feu, les jauges sont de retour pour réduire les risques de contaminations lors des rassemblements. Durant trois semaines, du lundi 3 janvier au dimanche 23 janvier 2022, « pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 000 personnes maximum en intérieur et 5 000 personnes maximum en extérieur » annonce le premier ministre.

Après une année 2021 blanche, les salons professionnels de la filière vin sont de nouveau sous la menace de fortes contraintes organisationnelles début 2022. Pour l’instant, les principaux évènements ne sont pas concernés, se déroulant après la date butoir des trois semaines de jauge actuellement fixées. Le salon Millésime Bio doit en effet se dérouler du lundi 24 au mercredi 26 janvier à Montpellier (avec une partie digitale lundi 17 et mardi 18 janvier). Le salon des vins de Loire est prévu les lundi 31 janvier et mardi premier février à Angers. Et le salon Wine Paris & Vinexpo Paris doit se tenir du lundi 14 au mercredi 16 février à la capitale.

Révision le 5 janvier

La possible prolongation des mesures sanitaires dépend désormais de l’évolution épidémique de coronavirus cet hiver. « Nous ferons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain » annonce le premier ministre, précisant que « les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertation qui seront sans délai conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire ».