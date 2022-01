Le salon parisien Grand Bourgogne HÃ´tel reportÃ© en Ã©tÃ©

n

« Face à une situation épidémique qui se dégrade fortement et aux recommandations sanitaires qui s’intensifient », le salon Grand Bourgogne Hôtel ne se tiendra pas ce 17 janvier à Paris, mais sera reporté au début de l’été annonce le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB). « C’est avec beaucoup de regrets, mais conscients des enjeux de santé, que les responsables du BIVB ont pris la décision de reporter » précise un communiqué.

Réunissant les vins à moins de 15 euros de 50 exposants (négoces, caves particulières et coopératives), l’objectif du salon est « de proposer dégustations et ateliers en toute sérénité, satisfaisant ainsi les attentes des exposants et des visiteurs » ajoute la commission promotion de l’interprofession, qui précisera prochainement la nouvelle date (en juin ou juillet).